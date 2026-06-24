La firma digital universal: el valor de democratizar la confianza

Acceder a una firma digital válida en Argentina ya no exige trámites presenciales ni costosas barreras de entrada. Por primera vez, el proceso puede realizarse de forma completamente online, sin turnos ni traslados. Desde cualquier dispositivo con acceso a internet con cámara, una persona puede validar su identidad vía Renaper, obtener su certificado y comenzar a firmar documentos con plena validez jurídica. Este avance, respaldado por las recientes normativas dentro del marco de la Infraestructura de Firma Digital Nacional, redefine el acceso a una herramienta clave para la transformación digital del país.

La digitalización de las gestiones cotidianas ya no es una tendencia: es la nueva norma. Sin embargo, para que una tecnología sea verdaderamente transformadora, no basta con que sea eficiente; debe ser accesible. Poner al alcance de todas las personas, de forma gratuita, herramientas de digitalización como la firma digital representa mucho más que una mejora técnica: es un acto de verdadera democratización y justicia social.

El Gobierno fijó un nuevo sistema digital para retirar medicamentos de las farmacias

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Permitir que cualquier persona, sin importar su ubicación geográfica o sus posibilidades económicas, pueda acceder a un certificado digital sin costo significa reducir una de las principales barreras que históricamente acompañaron a la digitalización: la complejidad y la falta de acceso. Durante años, este servicio estuvo limitado por procesos complejos, hardware costoso y la exigencia de presencialidad. Hoy, la posibilidad de resolverlo en pocos minutos a través de un celular o una computadora abre puertas que antes estaban cerradas para las mayorías.

Este cambio impacta de manera directa en la equidad y en el federalismo. Un desarrollador independiente desde Jujuy, un pequeño productor en la Patagonia, un inquilino que necesita cerrar un contrato de alquiler o un ciudadano que debe realizar un trámite ante la administración pública pueden ahora operar bajo las mismas condiciones y con el mismo respaldo legal y estándares de seguridad que brindan confianza tanto a personas como a organizaciones.

Porque este avance no se trata solo de agilizar papeles: también es inclusión, confianza y ciudadanía digital. La universalidad de la firma digital brinda respaldo legal a acuerdos, autorizaciones y derechos en un entorno cada vez más conectado. Cuando el ecosistema público y privado coordinan esfuerzos e impulsan herramientas donde la seguridad jurídica está al alcance de todos, el ecosistema entero se vuelve más transparente y competitivo.

Corrientes se ubica entre las ciudades más ágiles del país para hacer trámites

La firma digital abre nuevas formas de operar: desde contratos comerciales y onboarding digital, hasta operaciones inmobiliarias o autorizaciones de salud. Pero para que esta herramienta sea verdaderamente disruptiva, debe sostenerse sobre la base del acceso universal y un diseño centrado en el usuario.

Argentina necesita avanzar decididamente hacia un modelo digital accesible, intuitivo y profundamente federal. Consolidar un esquema donde la firma digital y la validación de la identidad sean universales y gratuitas es una pieza clave para ese futuro. Garantizar soluciones que simplifiquen la vida cotidiana es el camino para generar confianza y autonomía para todas las personas en un mundo que no deja de transformarse.



(*) Gerente General de Lakaut, Autoridad Certificante Licenciada en Firma Digital