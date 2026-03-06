La inseguridad financiera, no la inmigración, impulsa la política populista

En su discurso de victoria tras las elecciones parciales, la recién elegida parlamentaria del Partido Verde del Reino Unido, Hannah Spencer, destacó el vínculo entre la inseguridad económica y el descontento político en el Reino Unido y en todo el mundo. El trabajo, observó, ya no proporciona la estabilidad que antes ofrecía. La gente trabaja duro pero no puede poner comida en la mesa, comprar uniformes escolares para sus hijos, encender la calefacción o vivir de la pensión por la que trabajó.

Las dificultades que describió Spencer coinciden estrechamente con los indicadores de inseguridad financiera que he estudiado durante más de una década. Tomados en su conjunto, subrayan el papel central de la tensión económica en el fomento del auge del populismo tanto de derecha como de izquierda en toda Europa.

Crucialmente, las observaciones no se referían únicamente a las privaciones extremas. También señaló formas más ordinarias, aunque profundamente sentidas, de inseguridad financiera, como el no poder "soñar con tener alguna vez unas vacaciones". Estas presiones, que ya no se limitan a los hogares más pobres, son cada vez más comunes entre la clase media europea.

Casi una década después del Brexit y de la primera victoria electoral del presidente estadounidense Donald Trump, el descontento político todavía se retrata a menudo como el terreno de una minoría ruidosa y enojada: los "dejados atrás" que supuestamente son la fuerza principal detrás de las recientes convulsiones políticas. Pero es bien sabido que los muy pobres y marginados están desconectados de la política y se encuentran entre los menos propensos a votar.

En cambio, como sostengo en mi reciente libro Insecurity Politics, los cambios electorales actuales reflejan formas ordinarias de inseguridad que afectan a un amplio segmento de la población. Las fuentes de inseguridad incluyen cargas de trabajo más pesadas, presión constante en el empleo y la incapacidad de cubrir gastos inesperados o generar ahorros.

Una de las figuras más prominentes que promueven el argumento de que los votantes "dejados atrás" están impulsando el cambio político es, irónicamente, el activista de extrema derecha y candidato de Reform UK, Matthew Goodwin, quien perdió ante Spencer en la elección parcial de Gorton y Denton. Como académico, Goodwin ha sido autor de varios estudios influyentes durante la última década, incluido un análisis ampliamente citado sobre el Brexit que sostiene que el voto de Gran Bretaña por el "Leave" fue principalmente una revuelta de los votantes de la clase trabajadora.

Si bien la interpretación de Goodwin ha recibido una amplia cobertura en la prensa británica, otros análisis alternativos han obtenido mucha menos atención. Por ejemplo, un estudio de 2017 del que fui coautora, que mostraba que el Brexit estaba estrechamente vinculado a la inseguridad económica entre los votantes de clase media, fue ampliamente cubierto en el extranjero, pero pasado por alto en gran medida en el Reino Unido.

En aquel momento, era común y políticamente conveniente retratar las dificultades financieras como algo limitado a la clase trabajadora y a los muy pobres. Desde entonces, sin embargo, ha quedado abundantemente claro que gran parte de la clase media británica ya no está segura ni disfruta de una posición acomodada. Aun así, la realidad del declive económico del Reino Unido está mayoritariamente ausente de los debates públicos, quizás porque desafía una fuente clave de orgullo nacional.

Es mucho más fácil retratar a quienes votan fuera del duopolio Conservador-Laborista como marginados o alienados que enfrentar lo que sus elecciones revelan sobre los fracasos del modelo económico del Reino Unido. Si bien Gorton y Denton es un distrito particularmente desfavorecido, la victoria de Spencer ha resonado mucho más allá, porque su mensaje habla de inseguridades generalizadas y profundamente arraigadas que los partidos políticos tradicionales rara vez reconocen.

La elección de Spencer tomó a muchos por sorpresa, dado que el Partido Verde anteriormente solo ocupaba un escaño en el Parlamento. Pero también fue inesperada por otra razón: sus políticas propuestas, en teoría, no deberían atraer a las comunidades "dejadas atrás" descritas por Goodwin. Según su relato, estos votantes están motivados principalmente por el conservadurismo cultural y el sentimiento anti-migración. Muchos políticos tradicionales, incluidas gran parte del Partido Laborista, han interpretado de manera similar el resentimiento político como una reacción a la inmigración masiva en lugar de como una respuesta a la creciente inseguridad.

Al aceptar la premisa de que el creciente sentimiento de inseguridad económica se debe fundamentalmente a la migración, los partidos tradicionales han aceptado implícitamente que la única forma de garantizar la seguridad de los ciudadanos es restringir la inmigración. La victoria de Spencer apunta a un camino alternativo: movilizar el resentimiento no contra los migrantes o las minorías étnicas, sino contra las élites económicas.

Existe un potencial político considerable en dirigir la frustración pública hacia la concentración de la riqueza y la desigualdad económica. Pero esto requiere reconocer qué es lo que realmente está alejando a los votantes de la política tradicional. La migración en sí misma no es la causa subyacente; es simplemente la explicación conveniente para el creciente sentimiento de vulnerabilidad económica de las personas.

La derrota electoral de Goodwin es también una derrota para su lectura de la sociedad británica y ofrece una lección valiosa para los políticos de toda Europa. Si quieren frenar la marea populista, deben enfrentar la inseguridad financiera que alimenta la ira pública y el resentimiento hacia el sistema político.

(*) Lorenza Antonucci, profesora asociada de Sociología en la Universidad de Cambridge, es autora de Insecurity Politics: How Unstable Lives Lead to Populist Support (Princeton University Press, 2026).