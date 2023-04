Me encuentro por un semestre en la Facultad de Teología en Berkeley muy cerca del campus de la University of California. Hace dos semanas asistí a la presentación del nuevo ChatGPT-4 de parte de uno de los investigadores de Microsoft. Hoy me pregunto por el significado que tiene la Pascua Cristiana en tiempos de Chat-GPT. Hasta hace unas semanas solíamos googlear para buscar una respuesta ahora le preguntamos a ChatGPT. Este tipo de IA es un modelo de lenguaje y hace una buena síntesis de los conocimientos, datos, textos, informaciones, etc., con los que ha sido alimentada. A veces sus respuestas son sorprendentemente buenas o equivocadas sino sesgadas. Teniendo en cuenta que ChatGPT es como un espejo que refleja nuestros conocimientos convencionales, le pregunté qué es la Pascua Cristiana. Aquí copio el más significativo de los tres párrafos de su respuesta: “La Pascua Cristiana es una celebración religiosa que conmemora la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, tal como se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia. Para los cristianos, la Pascua es la festividad más importante del año, ya que la resurrección de Jesús es la piedra angular de la fe cristiana”. Mi siguiente pregunta fue por el significado espiritual de la Pascua. Copio su conclusión: “la Pascua Cristiana tiene un significado espiritual profundo para los creyentes, ya que representa la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, y la promesa de una vida eterna en comunión con Dios. Además, la Pascua es un momento de renovación y esperanza, en el que los cristianos pueden renovar su fe y compromiso con Dios”. Para terminar, le pregunté: ¿Crees en la Pascua? A lo que respondió: “Como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de creer o no creer, ya que soy un programa diseñado para responder a preguntas y proporcionar información”. Y repitió la importancia de esta fiesta para los cristianos.

Ahora sigo yo. No le podemos pedir a ChatGPT una respuesta que no puede dar. La fe es una respuesta personal que nadie puede responder por mí y que yo no puedo responder por otros. Entonces aquí contesto a mi pregunta por el significado de la Pascua en clave personal. Me parece que la persona más adecuada a quién preguntar es el mismo Jesús en los Evangelios. Quiero tomar dos definiciones que Él da de sí mismo y que me ayudan a comprender el significado de la Pascua: “Yo soy la luz del mundo” y “Yo soy la resurrección y la vida”. El Cirio Pascual que se bendice en la Vigilia Pascual es justamente la imagen más potente de la luz que trae la resurrección de Jesús al mundo que vive en tinieblas. Alguien podría decirme que la oscuridad puede vencerse con ciencia y tecnología y que la religión solo aporta oscurantismo. Y en parte estoy de acuerdo, sin embargo, la Ilustración del siglo XVIII no ha resuelto los serios problemas que aún hoy afectan a la humanidad: guerras, racismo, discriminación, explotación, etc. Tampoco el cristianismo los ha resuelto. Pero los cristianos sabemos que, por la Cruz, Jesucristo ha asumido la oscuridad que nos invade para iluminarlas con su resurrección. Si bien este universo se dirige indefectiblemente a la muerte y a la oscuridad según lo que podemos atisbar a partir de la cosmología, la fe en el misterio pascual nos permite trascender, encontrar un sentido, a nuestra existencia en este universo contingente.

La segunda figura que habla de resurrección es la vida. Amamos profundamente la vida, la cuidamos y la respetamos, más aún algunos de nosotros la buscamos en el universo. A muchos nos cuesta creer que todo se acabe con la muerte. Los cristianos creemos que vivimos por y para Jesús. Su resurrección nos invita a buscar signos de esa vida que a veces adopta formas muy germinales, pero que resiste y resiste. Pero no quiero quedarme en cuestiones abstractas que pueden alimentar mi ego intelectual. La Pascua de Jesús infunde esperanza y ánimo ante las tinieblas de los narcos que invaden nuestra sociedad trayendo muerte y desolación por donde pasan. La resurrección nos dice que la batalla no está perdida mientras haya personas valientes en todos los ámbitos que elijan vivir con dignidad. En ellos se manifiesta la luz y la vida del Resucitado sean o no sean cristianos.

* Jesuita, doctor en Astronomía, investigador de Conicet-Universidad Católica de Córdoba, ex director del Observatorio Vaticano.