Peter Thiel y el Anticristo

La religión está hoy más presente que nunca en la esfera pública. El problema radica en que las ideologías al uso banalizan la dimensión trascendente hasta llevarla al ridículo.

Tal es el caso, entre otros, del tecno-libertariogermano-estadounidense Peter Thiel, uno de los fundadores de Palantir Technologies. Esta empresa de software, especializada en datos para Inteligencia Artificial (IA), fue principal aportante económico de la carrera del actual vicepresidente de los Estados Unidos, James D. Vance.

Obsesionado en su momento con la inmortalidad terrenal, Thiel hoy está preocupado por el avance totalitario que significaría regular la IA.

A quienes proponen marcos regulatorios para la Inteligencia Artificial, los ha llamado legionarios del Anticristo porque terminarían produciendo un futuro catastrófico.

A fin de divulgar sus preocupaciones, el magnate decidió brindar en San Francisco cuatro conferencias de dos horas cada una sobre el tema. Hizo un pedido expreso de que no fueran grabadas, pero The Washington Post pudo reconstruirlas y las publicó el 10 de octubre de 2025.

“En el siglo XXI el Anticristo es un luddita que quiere acabar con toda la ciencia”, señaló Thiel aludiendo al movimiento de obreros y artesanos ingleses del siglo XIX, quienes durante la revolución industrial destruían telares mecánicos por miedo a la pérdida de empleos y baja de salarios. “Es alguien como Greta o Eliezer”, dijo refiriéndose a Greta Thunberg, ambientalista sueca, y Eliezer Yudkowsky, un destacado crítico del enfoque de la industria tecnológica hacia la IA.

Destacó además que teme un avance hacia un mundo totalitario controlado por un solo Estado. Thiel no se caracteriza por la profundidad de sus reflexiones filosóficas o teológicas, pero vale la pena prestarle atención, por la influencia que ejerce en los altos mandos políticos de EE.UU.

Su vocabulario está lleno de referencias al fin del mundo. Sin embargo, se cuida de hablar sobre los sesgos racistas de los sistemas de identificación facial, con numerosos errores (falsos positivos) que la IA de su empresa Palantir suministra al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Instrumentos ideales para expandir el miedo en toda la población, especialmente entre los migrantes.

Para contrarrestar esa campaña de miedo, Blase Cupich arzobispo de Chicago–ciudad donde nació Robert Prevost, hoy León XIV–expresó en un video: “la Iglesia está con los migrantes” y no callará “ante acciones que hieran el alma de su ciudad”. Esa grabación de dos minutos de duración fue emitida en castellano e inglés, claramente dirigida a la comunidad hispana, mayoritaria entre los migrantes.

Durante la reciente Asamblea Plenaria de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU, los obispos recibieron un informe sobre los beneficios y riesgos de la Inteligencia Artificial. El autor del informe fue Paul Scherz, profesor en la Universidad de Notre Dame, quien advierte:

“La IA puede reforzar una visión del mundo extremadamente manipuladora, en la que intentamos controlar a los demás, del mismo modo que las instituciones poderosas intentan controlarnos”. Aquí no solo podemos referirnos a un Estado totalitario sino a su contraparte: unas pocas compañías que controlan la tecnología global, entre ellas la empresa de Peter Thiele.

Otro aspecto del dominio tecnológico es el geopolítico y la guerra de Israel contra los palestinos de Gaza. Palantir ha proporcionado al ejército y a las agencias de inteligencia israelíes capacidades de localización automática de personas. En el contexto de unaimplacable búsqueda de terroristas, haciendo“uso ilegal de la fuerza” (Naciones Unidas, 2 VII2025).

En la línea de usar o banalizar la religión, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) denominaron en hebreo Habsora (Evangelio, buena noticia) a una herramienta de IAque les permitía alcanzar a mayor velocidad múltiples objetivos ocultos. Pero que también causó la muerte de cientos de palestinos ajenos a Hamás. Buena noticia, ¿para quién?

Palantír, en la ficción del escritor J.R.R. Tolkien, es una piedra vidente que permite ver acontecimientos distantes y puede ser utilizada para presentar visiones distorsionadas de la realidad. Semejanzas con la pantalla observadora omnipresente Big Brother, del autor británico G. Orwell.

El vínculo del gobierno de Donald Trump con Palantir nos advierte que los EEUU están en riesgo de convertir su democracia en una dictadura global, liderada por los magnates de la tecnología.

*Miembro de la Academia Nacional de la Historia

**Historiador, Universidad de Buenos Aires