Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón: "No pedí impunidad, sino refugio"

Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón, señalado como operador judicial durante el gobierno de Mauricio Macri, participó de Periodismo Puro, el ciclo de reportajes de Jorge Fontevecchia.

Refugiado en Uruguay por su situación judicial, aclaró: "No pedí impunidad, sino refugio". También se refirió a la relación “promiscua” del abogado Carlos Beraldi con el fiscal Guillermo Marijuan, y de la “maquinaria extorsionadora” que funciona en los tribunales de Comodoro Py. “Esto no es lawfare”, aseguró.

“Hablo de promiscuidad en sentido social, societario, financiero, económico. Los extorsionadores no tienen ideología. Lo pensaba cuando creía en la buena fe de algunos de Justicia Legítima, que es la maquinaria extorsionadora de Comodoro Py”, sostuvo Rodríguez Simón.

'Pepín' Rodríguez Simón: "La relación de Alberto Fernández con Indalo es más que promiscua"

El abogado y diputado del Parlasur consideró: “Viene un denunciante que denuncia cualquier cosa, aparece un medio, o un pasquín dice una cosa, un denunciante crónico hace la denuncia y en esta Justicia tan corrupta y extorsionadora se hacen un festín y empiezan con todos los trapicheos y todas las extorsiones. Esto no es lawfare. Es un mal que padece buena parte de Sudamérica”.

En ese sentido, citó un libro Umberto Eco, Número cero: “Alí se refiere estrictamente a esto: a la convivencia entre pasquines amarillistas o extorsionadores con servicios de inteligencia y jueces penales. Lo mismo hace Mario Vargas Llosa en Cinco esquinas, uno de sus últimos libros. La historia gira alrededor de este mismo sistema de corrupción que va contra los que consideran expuestos”.

'Pepín' Rodríguez Simón: "Me persigue una mafia de la que Cristina y Alberto son instrumentos"

Durante un tiempo, analizó, quienes estuvieron expuestos “fueron los K, que tenían tela para cortar”. “Ahora vienen por nosotros. En este caso es una contratación específica. Te vuelvo a decir, es una herramienta. En lugar de ser la herramienta que me ampara, es la herramienta que me persigue. No pedí impunidad, sino refugio”, aclaró sobre su situación actual de refugio en Uruguay, por temor a que en Argentina se ordene su detención.

El ex funcionario porteño mencionó además dos causas del kirchnerismo y consideró que las denuncias fueron “una barbaridad”: “Dentro de este sistema perverso, las denuncias que les hicieron a los kirchneristas son el pacto con Irán y el dólar futuro realmente me parecieron una barbaridad. Peor es la doctrina Irurzun de detención preventiva. Pero estas eran decisiones políticas no judiciables. Fue lógico que a Cristina la sobreseyeran. No sé en qué está el tema de la causa de Irán. Si no había intereses oscuros o se demostraba algún delito antes, no se pueden hacer esas denuncias así y salir de pesca a ver qué encontramos, que es la especialidad de Marijuan”.