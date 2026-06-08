Tras el jury que definió la destitución de los tres fiscales del caso Nora Dalmasso, el último imputado por su abuso sexual y femicidio, Roberto Bárzola, decidió intimar al viudo y al hijo de la víctima, Marcelo y Facundo Macarrón, por declaraciones que realizaron sobre su presunta responsabilidad en el crimen ocurrido en noviembre de 2006 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. La respuesta no tardó en llegar, y la familia negó que vaya a retractarse.

El reclamo surge de una carta documento en la que el parquetista que trabajó en la vivienda familiar del country Villa Golf en el momento en que ocurrió el asesinato, sostuvo que los dichos de los Macarrón son “falsos, agraviantes e infundados”. Asimismo, consideró que fue blanco de una “condena mediática anticipada” y solicitó una retractación pública.

"Negligencia" y pistas ignoradas: las razones detrás de la destitución de los fiscales del caso Nora Dalmasso

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Bárzola, a través de la presentación de su abogado Zacarías Ramírez Rigo, solicitó que Marcelo y Facundo Macarrón cesen con las declaraciones en las cuales le endilgan haber cometido el aberrante crimen y pidió una indemnización de 300 millones de pesos al sostener que lesionaron su derecho a la presunción de inocencia, honor y reputación.

“Hubo manifestaciones del doctor Macarrón las cuales afectaron profundamente la integridad y el buen nombre de mi cliente, por lo tanto lo que me ha solicitado es que iniciemos reclamos económicos y acciones legales", adelantó Rigo a Canal 13 de Río Cuarto. Además, precisó que "ni siquiera se está transitando un juicio" en contra del lustrador del piso, por lo que planteó que se rectifiquen a través de los mismos medios en los que hicieron las afirmaciones.

El letrado criticó especialmente las palabras que el viudo y el hijo de Nora Dalmasso realizaron durante el juicio político contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, los fiscales que estuvieron a cargo de la instrucción del caso y resultaron destituidos por mal desempeño y negligencia grave en la investigación.

El parquetista Roberto Barzola, último acusado por el crimen de Nora Dalmasso.

Durante el proceso, se los acusó de haber desatendido durante años una línea investigativa considerada razonable, que apuntaba hacia Bárzola, cuyo ADN fue hallado en la escena del crimen. También se determinó que dirigieron el caso hacia la vida íntima de la víctima y su familia e impulsaron hipótesis que luego resultaron fallidas, incluyendo las sospechas contra el pintor Gastón Zárate -conocido como "El Perejil"- y contra Facundo y Marcelo Macarrón.

El parquetista fue imputado a fines de 2025 por el fiscal Pablo Jávega después de que una serie de pericias determinaran que había uno de sus pelos en la zona genital de Dalmasso y material genético suyo en el cinto de la bata que se usó para estrangularla. Mientras sus abogados piden la prescripción de la causa, la familia espera que la causa llegue a juicio con el fin de que se logre una sanción penal en caso de que sea hallado culpable.

Facundo Macarrón: "Es una nueva revictimización"

Este fin de semana, en su paso por la mesa de Mirtha Legrand, el hijo de Nora dijo que "se enteró por los medios locales" que Barzola iniciará una demanda millonaria en contra de su familia. “Nosotros ya sabemos quién es. A partir de la investigación del último fiscal, se encontró ADN muy comprometedor de él en el arma homicida y en un vello púbico hallado en la ingle”, comentó.

"Declaró en el juicio, mintió muchas veces, hasta mi abuela contó que tuvo una discusión con mi mamá y él lo negó", continuó diciendo Facundo. Acerca de la millonaria indemnización, afirmó: "El victimario está demandando a la víctima. Es una revictimización constante”.

Facundo Macarrón.

Por su parte, el abogado Gustavo Liebau, uno de los asesores legales de su familia, informó que no recibieron ninguna carta documento, y cuestionó que la intención de Bárzola y Rigo haya sido comunicarlo primero en la prensa. "Llamativamente adelantó a los medios una intención que aún no concretó; no habrá ninguna retractación", aclaró.

"Se defenderá en un expediente civil la verdad que surge de la causa penal, lamentablemente hasta ahora el señor Bárzola es beneficiario de los errores cometidos por los fiscales destituidos", añadió.

Crimen de Nora Dalmasso: el nuevo sospechoso

El 25 de noviembre de 2006, Nora Dalmasso fue encontrada muerta en la cama de su hija, Valentina, en el chalet de la calle 5 del country Villa Golf. Inicialmente se descartó que el móvil del crimen fuera por un intento de robo y surgieron varias hipótesis que llevaron a inculpar al pintor Zárate -una de las personas que estaban trabajando en las refacciones de la casa-, a su propio hijo y su esposo, que en ese momento estaba jugando un torneo de golf en Punta del Este.

Una de las claves del caso estaba vinculada con el cinto de la bata, elemento con el que se estranguló a la víctima. El lazo presentaba dos perfiles genéticos, el de Macarrón y el de un NN (desconocido). Se cotejaron con unas 30 personas y no hubo coincidencia con ninguno de los imputados ni con los policías o conocidos que habían pasado por la escena.

Años después, Marcelo Macarrón fue absuelto por “homicidio calificado por el vínculo, alevosía y precio o promesa remuneratoria”, ya que en 2022 había llegado a juicio acusado de supuestamente contratar a un sicario para matar a su mujer, una teoría que nunca se pudo comprobar. Luego, el fiscal Jávega armó una lista completa del entorno del traumatólogo y su esposa, incluyendo a quienes ingresaban habitualmente a su domicilio en aquellos días de 2006, previos al crimen.

Se analizaron más de 150 huellas y, en 2024, finalmente se comunicó una coincidencia con el ADN de Roberto Bárzola. La discusión jurídica gira en torno a que el crimen sucedió hace casi dos décadas y el delito que se le atribuye al imputado tiene un plazo máximo de prescripción de 15 años, por lo que se investiga si el curso de la misma se interrumpió o no en alguna etapa para definir si debe extinguirse la acción penal o avanzar con un juicio.

FP/fl