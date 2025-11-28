Condenaron a 7 años de cárcel a una madre por darle cocaína a su hijo para "calmarle el dolor de muelas"

Antonia Gisel Alves de Olivera fue condenada a una pena única de siete años de cárcel por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones, al ser encontrada culpable de darle cocaína a su hijo de cuatro años para intentar calmarle un dolor de muelas.

El caso, que fue juzgado bajo el modo Juicio Abreviado, fue confirmado gracias a la prueba de laboratorio: la orina del niño dio positivo al test de cocaína. Su madre reconoció que le había lavado el diente "usando una sustancia de color blanca extraña que había encontrado", un argumento que no consiguió convencer a los jueces.

La condena de Alves de Olivera a 7 años de cárcel fue el resultado de la unificación de dos hechos ilícitos: Suministro Gratuito a Menor, por darle la droga al niño; y Tráfico Organizado, por una condena previa de 6 años en concepto de “tráfico de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas”.

La pena se cumplirá en la modalidad de prisión domiciliaria porque el Tribunal tuvo en consideración que la mujer tiene dos hijos, de 10 y 11 años, respectivamente, a su cargo, y se dio prioridad al “interés superior de los menores”. La condenada tendrá que vivir en su domicilio de Posadas bajo vigilancia electrónica.

Integrantes de Gendarmería Nacional, en el marco del operativo “Plan Güemes”, incautaron más de 400 kilos de cocaína que eran trasladados en una zona del monte cercana a localidad de Aguas Blancas por un grupo de narcos. Los delincuentes atacaron a los agentes y se dieron a la fuga, pero uno de ellos pudo ser capturado.

Todo comenzó cuando los gendarmes descubrieron a un grupo de personas sospechosas, llevando grandes bultos sobre sus hombros. Al ver a las fuerzas de seguridad, los narcotraficantes tiraron la carga y empezaron a disparar contra los efectivos. Al terminar el enfrentamiento, los agentes inspeccionaron el cargamento arrojado por los delincuentes y encontraron 410 paquetes rectangulares de cocaína, con un peso total de 431,325 kilos.

La Fiscalía Federal Descentralizada de Orán mandó hacer las actuaciones de rigor, el decomiso de las drogas encontradas y el traslado del único delincuente arrestado.

