Corrientes: la directora del hogar acusada de maltrato fue denunciada por "homicidio culposo"

Sonia Andrea Prystupczuk, la ex directora del Hogar de Niños "Rincón de Luz", ubicado en la ciudad correntina de Gobernador Virasoro, fue denunciada por "homicidio culposo" por la muerte de C. F., un adolescente de 14 años encontrado colgando de una soga en el cuello en una habitación de otro establecimiento que estaba a su cargo.

El abogado Eduardo Echetgaray Centeno confirmó a PERFIL que formalizó la denuncia por pedido del hermano de la víctima que residía en el Hogar "María Nazaret", a quien representa. De esta manera, se suma a las acusaciones por corrupción de menores y facilitación a la prostitución que Prystupczuk tiene en otra causa.

"El hermano me pidió que me presente como querellante en la causa donde se investiga la muerte dudosa de C., ya que quiere saber la verdad a raíz de todos los elementos nuevos que comenzaron a salir", dijo el letrado a Perfil en referencia a los nuevos testimonios de víctimas y testigos que surgieron en la causa.

Hogar de Niños Rincón de Luz, en Virasoro Corrientes.

"La directora hace un año la habían imputado por incumplimiento de funcionario público; mínimamente su conducta encuadra como homicidio culposo", añadió Centeno. En la denuncia, el hermano de la víctima aclara que los niños entrevistados durante la investigación venían sufriendo abusos sexuales de todo tipo, perpetrados por hombres y mujeres dentro y fuera del hogar.

"Todo esto indica que la muerte de mi hermano se pudo haber evitado si Sonia hubiera actuado con la debida prudencia que su cargo ameritaba", sostiene.

Denuncias contra los hogares de menores

Prystupczuk, responsable de los hogares "Rincón de Luz" (de niñas) y "María de Nazaret" (de niños) y sobre quien pesa un pedido de detención, ya había dejado su cargo luego de ser denunciada por "corrupción de menores" y "facilitación a la prostitución". Sobre esto, el ministro de Desarrollo Social de Corrientes, Adán Gaya, confirmó que la habían separado del cargo y "están presentes para colaborar en todo lo que se pueda".

La denuncia de D. F. se suma a los más de 30 testimonios, entre víctimas y testigos, que se presentaron en la Unidad Fiscal de Virasoro, a cargo del Dr. Julio Cazarré, para relatar los abusos que habrían sufrido los niños y niñas, y coloca un manto de dudas el supuesto suicidio del adolescente.

En otra oportunidad, el Dr. Centeno explicó que la madrina C., llamada Patricia, fue a verlo acompañada por el hermano mayor y una excuidadora, identificada como L. A Patricia había muchas cosas que no le cerraban y empezó a juntar testimonios de chicos que sufrieron maltratos.

Otra joven denunció haber recibido maltratos y golpes por parte de Sonia, lo que la llevó a realizar tres intentos de suicidio, aún estando dentro del hogar. “Me cortaba, me quise ahorcar varias veces porque viví situaciones que me estaban cansando. Creo que a cualquier chico le debe cansar”, explicó la menor.

