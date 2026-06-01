Tres menores de edad fueron detenidos en la Villa 15, el asentamiento conocido como "Ciudad Oculta" en el barrio porteño de Villa Lugano, acusados de haber asaltado a un conductor de una aplicación de viajes y robar su motocicleta tras golpearlo y amenazarlo con un arma de fuego. Entre los sospechosos hay un adolescente de apenas 13 años que ya registra seis antecedentes penales por distintos delitos.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que capturaron a los jóvenes luego de que la víctima los denunciara como los responsables del hecho, según informaron fuentes del caso a este medio. Además, los agentes pudieron recuperar el vehículo robado, una motocicleta Bajaj Rouser 200.

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Todo comenzó cuando personal de la Comisaría Vecinal 8A de la fuerza porteña realizaba tareas de prevención sobre la avenida Eva Perón. En ese contexto, fueron alertados por un hombre que trabaja para una plataforma de viajes y transporte de paquetes que acababa de sufrir un violento robo.

De acuerdo con la denuncia, el chofer fue convocado a esa zona para realizar un viaje y fue interceptado por un grupo de chicos que comenzó a amenazarlo y golpearlo. Durante el ataque, uno de los menores le dio un culatazo en la cabeza con una pistola que llevaba escondida, provocándole heridas y obligándolo a abandonar el rodado.

En medio de la agresión, y ante la desesperación, el trabajador decidió escapar, dejó la moto y salió corriendo para pedir ayuda. Poco después se acercó al grupo de uniformados y les relató lo ocurrido, pero en ese momento se dio cuenta que los sospechosos estaban pasando por el lugar otra vez y los identificó inmediatamente.

De esta manera, los agentes llevaron a cabo un operativo que terminó con la detención de los tres adolescentes, de entre 13 y 16 años. Durante el procedimiento se pudo recuperar Bajaj Rouser color amarillo y al realizar la averiguación de antecedentes de los implicados hubo un dato que les llamó la atención: el menor de ellos contaba con un prontuario relacionado a delitos similares.

Entre los delitos registrados, figuran hechos por "robo", "lesiones leves" y "robo en poblado y en banda". La causa quedó en manos del Juzgado de Menores N° 2, a cargo de Julia Marano Sanchis, que ordenó el traslado de los jóvenes al Centro de Admisión y Derivación Instituto Inchausti, mientras avanza la investigación para determinar la participación de cada uno en el asalto.

Robos a choferes de aplicación

Los robos y ataques contra personas que trabajan como conductores en aplicaciones de viajes se repiten con frecuencia en distintas zonas, más en el último tiempo. Uno de los casos más conmocionantes ocurrió en marzo de este año en La Matanza, donde Cristian Eduardo Pereyra, un docente de 39 años que complementaba sus ingresos trabajando como chofer, fue asesinado en la localidad de Virrey del Pino.

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Por el crimen, fue detenido un efectivo de la Policía Bonaerense llamado Matías Visgarra Riveros, que se desempeña en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y que había solicitado el viaje como pasajero. La víctima recibió varios disparos, tres en el torso y dos en los brazos, y murió en el lugar.

También a mediados de ese mes, una conductora de una app fue víctima de un violento asalto en la ciudad de La Plata. La mujer había aceptado un viaje y, durante el trayecto, fue abordada por delincuentes que la amenazaron para robarle sus pertenencias y el vehículo en las calles 57 y 507 bis.

A inicios de mayo, un conductor fue baleado tras resistirse a un intento de robo en la localidad de Villa Elvira, en la capital bonaerense. La víctima, de 57 años, fue agredida después de terminar un viaje y debió ser trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital San Martín, donde afortunadamente se constató que las lesiones no comprometían su vida.

FP/ML