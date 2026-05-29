Detuvieron a un grupo de hackers que robaba datos sensibles de organismos públicos como PAMI y RENAPER y los vendía al mejor postor

La Policía Federal logró desarticular una sofisticada banda de hackers que robaba y vendía información de organismos públicos, como PAMI y RENAPER, y privados. Luego de 7 meses de investigación y allanamientos en diferentes lugares de Argentina, arrestaron a 5 hombres, 1 mujer y 1 adolescente de solo 15 años.

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Según Clarín, los delincuentes vendían los datos a personas que los usaban para realizar extorsiones, amenazas y estafas, entre otros delitos. La investigación fue manejada por la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, que encabeza Ramiro González, quien desde octubre del año pasado estaba detrás de esta organización.

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Las fotos que compartió la PFA sobre el allanamiento

Cómo identificó la Justicia al grupo de hackers que robaba datos

El Ministerio Nacional de Seguridad informó que los investigadores lograron identificar a los administradores de diferentes cuentas de Telegram que se usaban para ofrecer bases de datos robadas "y otros activos de información obtenidos de manera ilícita". También guardaron evidencia digital.

Durante su actividad, los hackers lograron robar, usando "herramientas automatizadas", información de organismos claves como: la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA); el Registro Nacional de las Personas (RENAPER); el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA); la plataforma Mi Argentina; y PAMI.

Oficinas del RENAPER

La organización delictiva hacía uso de billeteras virtuales y plataformas de criptoactivos para hacer circular el dinero que obtenía por la venta de información.

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Los investigadores descubrieron que este grupo estaba relacionado -y además compartía miembros- con una organización criminal transnacional que fue desarticulada en octubre de 2025.

En este contexto, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9, que encabeza Sebastián Roberto Ramos, ordenó la realización de once allanamientos que fueron llevados a cabo en las localidades bonaerenses de Alejandro Korn, Bosques, Luis Guillón, José C. Paz y Moreno; en la Ciudad de Buenos Aires; Jovita (Córdoba), Villa Berthet (Chaco), la ciudad de Paraná, (Entre Ríos); y las capitales de La Rioja y San Juan.

Los investigadores encontraron 1 modem, 1 router y otros elementos (PFA).

Gracias a estos procedimientos pudieron secuestrarse 14 celulares; 6 computadoras; 3 notebooks; 1 tablet; 1 disco externo y pendrive; 2 discos SSD; 1 router; 1 módem; 1 point de Mercado Pago; 4 tarjetas de débito; cuadernos que contienen anotaciones; y otros elementos fundamentales para la causa.

Las 7 personas detenidas y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado que interviene en la causa.