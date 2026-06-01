La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, presentó este lunes las estadísticas criminales de 2025 y aseguró que Argentina registró la tasa de homicidios dolosos más baja de su historia. Según los datos oficiales, el indicador se ubicó en torno a 3,7 casos cada 100.000 habitantes, uno de los niveles más bajos de América Latina y el Caribe.

"Los homicidios dolosos se redujeron en un 7,3% respecto al 2024; y si tomamos los datos de finales de 2023, cuando arranca esta gestión, se redujeron en un 18,7%", comenzó diciendo la titular de la cartera de Seguridad en conferencia de prensa, acompañada por Marco González, director nacional de Estadística Criminal.

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Durante la exposición, Monteoliva también precisó que hubo una reducción interanual superior al 17% en los robos y remarcó la tendencia descendente de los principales delitos, reportado durante los últimos años. También resaltó que el país obtuvo en 2026 la certificación de grado “A” de Calidad Estadística, otorgada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para los sistemas de información criminal.

El reconocimiento posiciona al país entre los estándares internacionales más altos en materia de producción, transparencia y calidad de estadísticas oficiales, lo que avala la confiabilidad y profesionalidad de los reportes, según explicó.

Los datos muestran que la tasa de homicidios descendió de 4,4 cada 100.000 habitantes en 2023 a 3,6 en 2025. Se trata de la más baja registrada en la historia del país por segundo año consecutivo y, con este indicador, se consolida como el estado con menor nivel de violencia letal entre los países de América Latina y el Caribe incluidos en la comparación presentada.

Conferencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

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