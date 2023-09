Encontraron en el Riachuelo el cadáver de un menor desaparecido hace una semana

El cuerpo sin vida de un adolescente fue hallado este lunes flotando en el Riachuelo, a la altura del Nuevo Puente La Noria. Se trata de Román Ramírez Zárate, un joven de 17 años que se encontraba desaparecido desde el pasado 2 de septiembre, cuando había salido a bailar desde su casa en Villa Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires.

El hallazgo fue realizado por personal de la División Infancia y Adolescencia de la Policía de la Ciudad y personal de la Policía Federal Argentina. Además, Bomberos de la Policía Bonaerense trabajaron en la extracción del cuerpo, que estaba en avanzado estado de descomposición.

“Nos mostraron sus cosas, su celular, las llaves y la cadena que tenía con las llaves. Nos dimos cuenta de que era él y se lo confirmamos a la policía”, dijo Yéssica Ramírez, hermana de la víctima, en declaraciones a Crónica HD, al confirmar que la familia ya había reconocido el cadáver.

La mujer reveló que su hermano tenía el teléfono en uno de los bolsillos de su pantalón y explicó que "muy probablemente" su cuerpo “estaba ahí desde el día en que desapareció”.

El hallazgo fue cerca del Nuevo Puente La Noria.

Los familiares de Román realizaron el reconocimiento del cuerpo en la Comisaría 10ma de Lanús, acompañados por personal del Gabinete de Asistencia Psicológica de Emergencia (GAPE). Yéssica contó que todos están "destrozados" y que tenían la esperanza de hallarlo con vida.

Acerca del joven, detalló que era el menor de seis hermanos y se desempeñaba como albañil. “Dejó el colegio para no dejar el trabajo porque quería tener su propia plata” y le encantaba la albañilería.

La hipótesis de la muerte de Román Ramírez Zárate

Zárate residía en el barrio 20 de Villa Lugano, y la denuncia por la averiguación de su paradero había sido radicada el pasado martes 5 de septiembre. Trascendió que había salido a bailar con un grupo de amigos a un boliche llamado "El Líder" en la localidad de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza.

“Hablé con un amigo que estuvo con él esa noche en el boliche y me dijo que estuvieron ahí y que Román después se fue, nada más", precisó Yéssica. Acorde a ese relato, no habría ocurrido ningún incidente dentro del local bailable y Román se habría retirado del lugar después de recibir una llamada telefónica.

Sin embargo, la hermana de la víctima dejó en claro que "no tiene mucha confianza" en los amigos que lo acompañaron a bailar. "Dicen que no estaba cómodo adentro del boliche. ¿Por qué no lo llevaron a mi casa si el quería volver? Le dijeron que no, que se quede un rato más”, afirmó.

Por el momento no trascendió si el adolescente fue asesinado, y debido al estado en que fue encontrado su cuerpo, la autopsia será clave para determinar las causas de su muerte. Además, se conoció un video que está bajo análisis y donde se lo ve corriendo por la colectora cerca del lugar donde después fue hallado. El caso está en manos del fiscal Gerardo Mohoraz, a cargo de la UFI N°6 de Lomas de Zamora.

El cadáver fue encontrado cerca del sitio en el que apareció el cuerpo de Fernando Pérez Algaba, el comerciante y trader que fue hallado descuartizado dentro de una valija.

