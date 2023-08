Encuentran apuñalada a una joven adentro de un tacho a orillas del río

Una joven de 25 años estuvo desaparecida cinco días y ayer fue encontrado su cuerpo dentro de una tacho de 200 litros que estaba a orillas del río Paraná, en la localidad bonaerense de San Pedro. Durante la búsqueda dos de los ahora detenidos por el crimen publicaban en sus redes sociales mensajes para dar con el paradero de Naiara Durán. “No sabemos nada de ella, por favor, alguna información que tengan manden al privado”, escribió la prima de la víctima. Ella y la expareja de la joven fueron detenidos por el homicidio.

El hallazgo se produjo el jueves a la tarde, cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) encontraron el cadáver de la joven envuelto en una lona dentro de un tacho de 200 litros. Había recibido siete puñaladas, según la autopsia.

La última noticia que se tenía de Naiara era que el domingo se había juntado en una propiedad en donde vivía su expareja en la casa de adelante y la prima de la víctima en una casa ubicada en el fondo del terreno. El miércoles, la abuela de la chica redicó la denuncia a la Policía.

“Si alguien sabe algo o vio a Naiara Durán, por favor que me mande al privado”, escribió Antonella R. (26) en su Facebook el miércoles. Luego el jueves al mediodía publicó: “El Face de Naiara Durán se me abrió en mi celu porque apreté una publicación de ella. Y lo más probable que lo abramos de nuevo con autorización de su abuela para leer algún mensaje o algo que nos de alguna data. Repito: no sabemos nada de ella por favor, alguna info que tengan manden al privado”.

A las pocas horas de ese posteo fue detenida como uno de las responsables del crimen junto a la pareja de la víctima Mario G. (31). Una de las teorías de la fiscalía es que ese domingo se produjo una discusión entre las jóvenes que concluyó con el homicidio.

Los efectivos de esa ciudad, con colaboración del personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Nicolás habían relevado las cámaras de seguridad de distintos sectores de San Pedro y así se estableció que Naiara había ingresado a una propiedad situada en Dávila 345 que tiene dos viviendas.

La fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 7 de San Nicolás María del Valle Viviani solicitó un allanamiento allí, donde se secuestraron dos teléfonos celulares. Entre ellos el de Naiara, informó Telám.

“Le arrebataron la vida a mi hermana, tomaron la decisión de que no esté más en esta tierra. No me entra en la cabeza lo que le pasó, lo que sintió antes de partir, la preocupación de dejar a sus 3 hijos en este mundo terrorífico”, escribió una de las hermanas de la víctima.