Femicidio de Agostina: un nuevo video compromete a Claudio Barrelier y Soledad Andreani

Un video registrado por cámaras de seguridad de la vía pública muestra a Claudio Barrelier junto a Soledad Andreani, su novia, luego de que el actual imputado le habría quitado la vida a Agostina Vega, por ese motivo, esta grabación puede modificar la causa que investiga el femicidio de la adolescente de 14 años en la ciudad de Córdoba.

Agostina Vega

El clip, obtenido por El Doce.TV, es del día lunes 25 de mayo, cerca de las 13:00 horas, en el barrio Yofre. La adolescente habría sido asesinada entre las 23:00 del sábado 23 de mayo y las 05:00 del domingo 24. La grabación muestra como ambos detenidos por el femicidio descienden del Ford Ka negro propiedad de Andreani que habría sido usado por Barrelier para llevar los restos de Agostina hasta el descampado donde fueron encontrados por la policía.

Productora en Wachitas Bar, ex de Barrelier y dueña del Ford Ka: quién es Soledad Andreani

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El clip confirma que ambos acusados se encontraron pocas horas después del femicidio. En el video puede verse que Barrelier saca una tela del baúl para doblarla y luego guardarla nuevamente mientras su pareja se baja del vehículo y camina hablando por su celular.

Esta secuencia, que fue registrada por la cámara, habría tenido lugar poco después que el principal acusado del femicidio descartara el cuerpo de la adolescente.

Video: Doce.TV

Cuándo fue la detención de Soledad Andreani y de qué la acusan

Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro que se habría usado en el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, fue detenida el pasado 8 de junio por presunto encubrimiento.

Osvaldo Fassetta

Fue la tercera persona arrestada en la investigación luego de Claudio Barrelier, imputado por homicidio agravado por violencia de género, y Osvaldo Fassetta, de 47 años, al que acusan de encubrimiento.

Femicidio de Agostina Vega: el rol que habría tenido cada uno de los tres detenidos

Andreani, expareja de Barrelier, fue llevada bajo un fuerte operativo que encabezó la Policía de Córdoba a la Jefatura de Policía de Córdoba, mientras sus vecinos le gritaban toda clase de improperios.

Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio de Agostina

El abogado Carlos Nayi, representante legal de los abuelos de la víctima, anunció que se detectaron “dos ADN debajo de las uñas” de la adolescente asesinada, y reveló que se ordenó la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica a Barrelier para definir “si comprende sus actos”.