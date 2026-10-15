Juicio por la muerte de Karla Roble: los mensajes de odio y las amenazas que recibió de Diego Zerda antes de quitarse la vida

Antes de quitarse la vida, Karla Robles presentó cuatro denuncias formales por hostigamiento y violencia previa a su expareja. Su familia nunca paró de señalar la falta de protección y respuesta por parte de las autoridades judiciales frente a los reiterados pedidos de ayuda. Ahora, se conocieron los chats que Diego Zerda le habría escrito horas previas a su muerte.

“Te mereces lo peor”, “Te odio” y “En el peor de los infiernos vas a terminar” son algunas de las frases que aparecen en los mensajes que se mostraron este martes en el inicio del juicio contra el hombre acusado de instigar al suicidio a la joven tucumana de 27 añós, que lo hizo en vivo por TikTok.

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La fiscalía expuso su teoría del caso y exhibió nueves capturas de pantalla de chats enviados después de la medianoche del 24 de octubre de 2025. Los intercambios de mensajes se desarrollaron entre la 1.25 y las 2.49. Se leen multiples insultos y amenazas dirigidas a Karla. Se estima que la joven se quitó la vida alrededor de las 3 de la madrugada.

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En las capturas se ve cómo su Diego Zerda le dice reiteradas veces "te odio" y cómo la amenza con que buscaría “algo satánico” para no dejarla en paz. “Así me persiga el diablo”, escribió, antes de atribuirle sus problemas de consumo: “Me drogo porque tengo depresión, por tu culpa”.

Karla intentó explicarle que su consumo problemátco había comenzado antes de que se conocieran. Él continuó con las agresiones y, según los chats, le escribió que va a terminar "en el peor de los infiernos".

“Te acabo de maldecir. Averiguá quién es Baphomet. Le acabo de entregar mi alma", envío el acusado a la 1.55.

Piden seis años de prisión para el acusado

Durante la primera audiencia del juicio oral, el fiscal Pedro Gallo, de la Unidad Especializada de Homicidios I, solicitó seis años de prisión efectiva para Zerda: cinco por instigación al suicidio y uno por amenazas simples contra el hermano de Karla.

La acusación pidió que el caso sea analizado con perspectiva de género y sostiene que la relación estuvo atravesada por episodios de violencia física y psicológica.

Según la hipótesis de la fiscalía, Zerda ejercía violencia física y psicológica contra Karla desde 2022, durante los casi cinco años que duró el vínculo. Se sostiene que la sometió a maltratos, descalificaciones y amenazas reiteradas, afectandola a tal punto que decidió a quitarse la vida.

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Entre las pruebas también se incorporó un audio que Diego Zerdale envió al hermano de Karla después de su muerte. En esa grabación, negó tener responsabilidad en lo ocurrido y amenazó al familiar.

“Tu hermana me empezó a bardear y yo le contesté. Ella se quiso matar 10 veces antes que esto, así que no vengas acá a querer echarme la culpa”, dijo la expareja de Karla en el audio.

Luego, escaló: “Si vos la tocas a mi vieja o a cualquiera de mi familia, te voy a descuartizar. No estoy en mi casa, voy a andar en las sombras y no me vas a encontrar. (...) Si le hacés algo a alguien de mi familia, te juro por lo que más quiero que es mi hijo, te juro que los voy a matar a todos. Estoy 10 veces más loco que vos”.

El debate continuará hasta el 23 de octubre. En las próximas audiencias del juicio declararán policías que intervinieron en la escena y especialistas en informática forense del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales.

Por qué cuesta reconocer la violencia en el entorno cercano

El caso de Karla Robles vuelve a poner en discusión cómo la sociedad interpreta la violencia de genero y las dificultades para indentificarlas. A veces, porque la opinión pública suele describir a los agresores como “monstruos” o individuos ajenos a la vida cotidiana.

“Lo empezás a ver como una cosa no humana. Es humano, es una persona que tiene una hija, un trabajo, un vecino que te saluda. No es que las violencias machistas son hechas por personajes de ciencia ficción o películas de terror”, explicó la especialista en gestión educativa Viviana Postay​.

La mayoría de los femicidios ocurre en el entorno cercano de la víctima: el 93% de los agresores pertenece a ese círculo y más del 60% son parejas o exparejas. “No es el desconocido que te espera en la oscuridad”, advirtió, al señalar que estos crímenes representan el extremo de una serie de prácticas que comienzan mucho antes.