En el Tribunal Oral 1 de San Isidro comenzó este 2 de octubre el juicio oral por la muerte de Manuel Storani, el hijo del dirigente de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, quien murió en un fatal accidente al ser embestido junto a su madre por otra lancha en el Tigre, provincia de Buenos Aires.

El 31 de marzo de 2016, pasadas las 23 horas, Manuel, de 14 años, viajaba con su mamá Ángeles Bruzzone y otras dos personas a bordo de la lancha Mad II.

Esa noche de jueves volvían de cenar en la casa de unos amigos y, mientras navegaban por las aguas del Canal Vinculación del río Luján en el Delta del Tigre, fueron embestidos por la embarcación Shark II, conducida por Pablo Torres Lacal, quien está siendo juzgado por "triple homicidio con dolo eventual".

El choque fatal en el que falleció Manuel Storani, de 14 años.

En el inicio del juicio por la muerte de su hijo, Storani pidió una sanción ejemplar: "Nos desgarró, nos partió la vida"

Durante la investigación se pudo establecer que la visibilidad era cero, la velocidad de la lancha de Torres Dacal era la máxima posible, y que iba haciendo zigzag en su trayectoria.

En esas circunstancias, la lancha del acusado impactó y destrozó la lancha en la que viajaban Manuel Storani y Ángeles Bruzzone; y por el impacto murió además Francisco Javier Gotti, uno de los tripulantes del vehículo conducido por el imputado.

La madre de Manuel falleció horas después como consecuencia de las heridas recibidas en el brutal impacto, mientras que el adolescente fue buscado durante tres días. Finalmente apareció su cuerpo sin vida y con múltiples fracturas, hallado a unos 400 metros del lugar del siniestro.

En ese momento, de acuerdo al primer informe que los forenses le transmitieron al fiscal de la causa, Mariano Magaz, el chico presentaba “traumatismo de cráneo, tenía el cuello roto y sufrió múltiples fracturas”, lo que indicaba que el menor “murió por el golpe, no ahogado” ya que “iba ubicado en la línea del impacto”.

Federico Storani pide justicia por la muerte de Manuel. Tenía 14 años.

Federico Storani: "No me mueve un ánimo de venganza, yo quiero justicia"

"Estos días fueron terribles, incluida la tempestad del día viernes, de estar embarcado y volando en helicóptero, todas las cosas que se hicieron me parecían siempre pocas, sobre todo si se trata de encontrar a un hijo", afirmó su papá Federico Storani en abril de 2016, poco después de encontrar a Manuel.

El ex ministro del Interior dijo en declaraciones a los medios que en las primeras horas después del choque aún conservaba la esperanza de que hubiera sobrevivido: "Cuando me avisaron iba con la expectativa, sabiendo que él era un excelente nadador, pero luego me convencí, por la mecánica del choque, de que sería un milagro encontrarlo con vida", contó.

El dolor de perder a su hijo, dijo, “es inenarrable, es como un vacío que se siente. Es un dolor muy intenso, poblado de recuerdos que hacen a la vida en común".

Desde ese entonces, el dirigente político reclamó celeridad y justicia en la causa por la muerte de Manuel, que ya lleva siete años. “Los accidentes se producen por razones. No fue un hecho fortuito ni una cuestión casual. Acá ha habido una persona que venía a una velocidad altamente elevada y los embistió violentamente”, dijo desde un primer momento.

Así quedó una de las lanchas del siniestro, la que conducía el imputado por el caso, Torres Lacal.

"No me mueve un ánimo de venganza, yo quiero justicia, porque lo otro sería resignarse a vivir en la ley de la selva", aseguró días después del siniestro.

El tribunal prevé realizar cinco audiencias de juicio, entre este lunes 1 y el jueves próximo, de 10 a 17 horas, y el próximo lunes para alegatos de las partes. Durante el desarrollo del debate está prevista la declaración de 49 testigos, entre los que se incluyen los sobrevivientes que viajaban en las dos embarcaciones, un empleado de la estación de servicio y personas que darán cuenta de la personalidad del imputado y sus hábitos.

También presentarán testimonio los navegantes que rescataron a los sobrevivientes del agua y los peritos de parte y peritos oficiales.

