Liberaron al chofer acusado por las amenazas a Ángel Di María

La investigación por las amenazas que recibió la familia del futbolista Ángel Di María en un country de la ciudad de Funes, vecina a Rosario, avanzó en las últimas horas con varias detenciones, aunque uno de los acusados fue rápidamente desvinculado por falta de pruebas.

Se trata de Gabriel Pastore, chofer de una aplicación de viajes que había trasladado a los miembros de la organización que supuestamente estarían detrás de la intimidación que recibieron los familiares del actual jugador del Benfica de Portugal.

Según fuentes del caso, no existen elementos de prueba para sospechar que actuó de cómplice, como se sospechó en un primer momento.

Pablo Socca, fiscal del caso, aseguró que Pastore no formaría parte de la banda responsable de la amenaza al jugador de la Selección sino que solo era el conductor del vehículo en el que iban los sospechosos.

El acusado recuperó su libertad en las últimas horas, aunque la Justicia le secuestró su teléfono celular para analizarlo en profundidad y descartar cualquier relación con los supuestos responsables.

Pastore había sido demorado en la madrugada del miércoles 27 de marzo, cuando subieron a su camioneta uno de los acusados, Pablo Ezequiel Acotto, y su pareja, Sara Belén Gutiérrez.

Los sospechosos estaban siendo vigilados por policías encubiertos de la División Unidad Operativa Rosario y la Policía Federal, y fueron apresados junto al chofer. En el momento de la detención se les incautó un bolso con 150 dosis de cocaína.

Al día siguiente, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció la detención de otra mujer: Tamara León (26), quien supuestamente habría ordenado las amenazas contra el futbolista campeón del mundo.

De acuerdo a los voceros, León sería la jefa de una banda narcocriminal vinculada a una rama de Los Monos en la que también estarían involucrados Acotto y Gutiérrez.

A través de escuchas telefónicas, los investigadores determinaron que esta mujer habría contratado a Pablo Acotto.

Desde hace un año el fiscal federal Arzubi Calvo venía trabajando con las fuerzas federales sobre una banda que comercializaba droga al narcomenudeo en la localidad de Pérez, donde vive la acusada.

Según el Ministerio de Seguridad, la banda de Tamara tendría vinculaciones con Dylan Cantero, el líder más joven de la banda de Los Monos.

Además de Tamara fueron detenidos otros ocho implicados en la causa: Selene Romero, Belén Ledesma, Janina León, Luciano Naidenoff, Brian Roja, Walter Altamirano, Alejandro Fernández y Miguel Aguirre, todos argentinos y mayores de edad.

Otros resultados que arrojaron los allanamientos: más de un kilo y medio de cocaína, planta de cannabis, una escopeta de caza, varios cartuchos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La amenaza contra Di María fue hallada en la madrugada del lunes 25 de marzo pasado en uno de los ingresos al country, y expresaba: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.