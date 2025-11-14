Una directora internada, docentes golpeados y sillas arrojadas. Ese fue el saldo de un brutal episodio de violencia que desbordó este miércoles la Escuela Primaria N° 80 de City Bell, en La Plata. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre alumnos en pleno recreo, escaló a una agresión colectiva cuando los padres convocados por la institución, lejos de calmar la situación, se sumaron a los ataques contra el personal.

La violenta secuencia se desató en el patio del colegio del barrio Savoia, cuando dos alumnos y una alumna comenzaron a golpearse entre sí. La intensidad fue tal que el personal docente y los auxiliares que intervinieron terminaron recibiendo algunos golpes también, según relató una maestra al diario local El Día.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras lograr separar a los menores, las autoridades escolares activaron el protocolo y convocaron a las familias para informarles lo sucedido y pedir que retiraran a sus hijos. Sin embargo, la llegada de los adultos provocó una agresión más intensa. Varios alumnos seguían alterados y, según los testimonios, los padres se sumaron al "clima de tensión".

El patio escolar se convirtió en una zona de caos. Entre gritos, insultos y empujones, un grupo de adultos y estudiantes comenzó a agredir a maestros y directivos. La violencia fue explícita: sillas volando, tirones de cabello y golpes.

Enfrentamientos en Formosa entre libertarios y peronistas

La peor parte se la llevó la directora. "A la directora le dieron una patada en la pierna y la hicieron sangrar, porque le pegaron justo en una várice", añadió la docente testigo de los hechos. La mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia para ser atendida por los traumatismos recibidos.

El hecho no es aislado. Desde la escuela recordaron que en septiembre de 2024, una alumna de 10 años terminó internada tras ser atacada por siete compañeros en un recreo. La madre de otro alumno confirmó al medio local que "esto pasa más seguido de lo que se cree".

Detuvieron a un adolescente de 16 años por planear un tiroteo escolar: tenía material con símbolos nazis y “afinidad a la extrema derecha”

"Te voy a matar": una mujer irrumpió en un aula en Junín y atacó a cadenazos a una alumna de 14 años

La violencia escolar (y con padres incluidos) no es un hecho aislado. Y es que hace sólo una semana, el 4 de noviembre, otro episodio sacudió a la Escuela Secundaria N° 16 de Junín, cuando una mujer irrumpió en el establecimiento y atacó brutalmente a una alumna de 14 años. La agresora, madre de otra estudiante del colegio, ingresó a un aula al grito de "¿Qué problema tenés con mi hija?" y comenzó a golpear a la víctima con una cadena. El ataque sucedió delante de varios testigos, la mayoría de ellos menores de edad.

El origen del hecho habría sido un conflicto previo, donde la hija de la agresora y la víctima se habían peleado. Según consta en la denuncia policial, la víctima llegó al colegio el miércoles por la mañana y, al entrar al aula, una compañera le advirtió que una mujer "la estaba buscando" para pegarle. Inmediatamente, la atacante ingresó al salón y comenzó a golpearla en el rostro.

En medio de la agresión, la mujer lanzó amenazas de muerte. "Te voy a cag*r a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar", gritaba. Según los informes, la cadena utilizada en el ataque le habría sido alcanzada por su propia hija. La agresión, que se viralizó en redes, solo frenó cuando una docente intervino y le exigió a la mujer que se retirara.

TC/DCQ