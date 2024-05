Los mil rebusques de Guille Cantero para estar siempre online en una cárcel federal

Los principales capos narcos rosarinos permanecen aislados en la cárcel y virtualmente incomunicados. La medida judicial busca frenar la ola de atentados y amenazas en la ciudad, y afecta a Ariel “Guille” Cantero y su sobrino Ulises, ambos miembros de la narcobanda Los Monos, pero también a otros pesados como Esteban Lindor Alvarado y Claudio Mansilla, alias “Morocho”.

Guille es el preso que cumple la condena a prisión más alta del país, 113 años y ocho meses, y uno de los más temidos. Hasta hace poco más de una semana seguía dando directivas a su gente desde su lugar de detención: el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

En los últimos años Cantero logró de mil maneras estar siempre online. Pese a las requisas de los guardiacárceles, la pandemia y los supuestos controles estrictos a las visitas, se las ingenió para que sus contactos le hicieran llegar un aparato telefónico. Y de las formas más insólitas: en termos, pavas y ollas adulteradas.

Por orden del juez federal en lo Criminal Correccional Nº 2 de Morón, Jorge Rodríguez, desde el 23 de abril pasado Guille ya no puede utilizar celular ni comunicarse con su familia con el teléfono público del pabellón: solo tiene permitido hablar con su abogado defensor.

La decisión fue tomada después de analizar su conducta en los últimos meses, porque sistemáticamente lograba sortear los controles para seguir comunicado con el mundo exterior.

“A lo largo de esta pesquisa se fueron develando distintos métodos organizados para el ingreso ‘intramuros’ de dispositivos electrónicos mediante visitas, encomiendas y, en varios casos, con connivencia penitenciaria, tales como el uso de termos, pavas y ollas adulteradas, además de la utilización de lo que se conoce en la jerga carcelaria como ‘ranas’, en referencia a personas que conocen por redes sociales o chats telefónicos y deciden concurrir al penal en calidad de ‘visita’ o de mujeres embarazadas o que simulan estarlo para sortear el control por rayos X con el fin de procurar el ingreso de elementos o sustancias prohibidas”, se indica en el fallo que derivó en la sanción.

Entre las pruebas, destacaron una comunicación entre Guille y Sole, quien en dos oportunidades unió a la llamada a una persona de sexo masculino llamado “el Bigote”, quien manifestó: “Le dije que me avise, si quiere que me avise, le puedo fabricar algo que le puedan dejar entrar, que me avise, tengo un amigo que me fabrica cualquier cosa, un horno, lo que ustedes quieran. En una sartén, en lo que ustedes me digan, no hay problema, le buscamos la vuelta, trabaja con aluminio, hace rosca en lo que ustedes quieran, lo que vos quieras”.

En otra conversación, el líder de Los Monos le pidió a la misma mujer que le enviara una “pava” donde “solo entra uno chiquitito, algo así como un J1”. Poco después, Guille llamó a otra mujer y retomó el pedido para la confección de una “pava”: “Primero decile a alguien que te muestre cómo se desarma, cómo se arma, todo, y si ves algo raro, vos me decís y yo te la hago hacer mejor”.

De acuerdo a los voceros, la hipótesis de ingreso de elementos prohibidos a la cárcel de Marcos Paz quedó acreditada con el secuestro de un reloj inteligente que llevaba escondido una persona que usufructuaría la visita de Guille.

En el caso de su sobrino Lucho, el juzgado interviniente destacó que “el material probatorio recabado demuestra a las claras cómo tuvo un similar comportamiento en lo que respecta al ingreso y uso indiscriminado de aparatos telefónicos no permitidos dentro de una unidad carcelaria”.

“En una comunicación entre Luciano y su hermana hacen alusión sobre ‘algo’ que debía comprar M.A., especificando que tiene que ser ‘chico como el de la foto para poder tragarlo’, dejando entrever que M.A. entiende a lo que se refiere, pues esta refirió que la mujer que lo vende tiene otro modelo”, se indica en el escrito.

En otra charla asegura: “Eh, bichito dice si no le pasamos una que tenga video, compañero, una con video”. A su vez, también explica la forma de intentar captar señal colocando “un cartoncito” para que “agarre” y por chat le dice a su pareja que cuando vaya la requisa se va a poner “el pendrive en la boca”, en alusión a una de las formas de esconder los elementos cuya posesión no está permitida.

Otros narcos fuera de línea

El Ministerio de Seguridad de la Nación endureció esta semana las condiciones de detención de otros dos capos narcos presuntamente vinculados a la ola de amenazas y atentados que sufre la ciudad de Rosario: Esteban Lindor Alvarado y Claudio “Morocho” Mansilla.

La medida dispone que solo podrán hablar telefónicamente con sus abogados defensores por un plazo de treinta días. De esta manera, y como sucede con dos de los miembros de la banda de Los Monos, Guille y Lucho Cantero, perderán contacto con sus familiares y allegados.

Según se informó desde la cartera, al término de ese plazo se prevé hacer una consulta a la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, respecto de la continuidad de la medida.

En principio, señalaron que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF) será la encargada de la aplicación de estos controles, en forma adicional a los previstos e implementados según lo establecido en el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal.