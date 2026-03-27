Mal día para narcos en Salta: perdieron droga, chocaron dos veces y están presos

Imputaron a dos hombres por transportar 32 kilos de cocaína en Salta, droga que habían perdido luego de un choque en la localidad de Aguas Blancas, que posteriormente recuperaron, pero fueron finalmente arrestados tras una persecución policial que terminó con un nuevo accidente vial.

Según el portal Fiscales.gob, los involucrados son un sujeto de Orán (Salta) y un comerciante sanjuanino. La demanda la impulsó el fiscal federal Ricardo Toranzos, responsable del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, por el delito de "Transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes".

La imputación se realizó el pasado miércoles 25 de marzo, en una audiencia de formalización de la investigación que encabeza la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, quien dispuso la prisión preventiva de ambos acusados. El fiscal remarcó que la investigación forma parte de un proceso que inicialmente estaba centrado en una persona que se encargaba de tareas logísticas relacionadas al tráfico de drogas desde la frontera con Bolivia hacia la ciudad de Salta.

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Ese primer sospechoso fue arrestado y, gracias a la información conseguida, la investigación se centró en otra persona, identificada como F.A.C, con ddmicilio en la ciudad de Orán. Gracias a este seguimiento, los agentes descubrieron en una de sus escuchas telefónicas, que a F.A.C. otra persona le informaba que, había tenido un accidente en la ruta 50, a la altura del paraje “Agua Linda”, entre las ciudades de Aguas Blancas y Orán, y allí "había perdido" una importante cantidad de estupefacientes.

Según Fiscales.gob, diez horas después, F.A.C informó a sus socios que había logrado recuperar las drogas. Luego, el comerciante sanjuanino identificado como 'T' en una camioneta Toyota Hilux retiró los estupefacientes, pero mientras circulaba por Orán se dio cuenta que era seguido por la policía, por lo que emprendió una fuga desesperada, que terminó con un choque en la esquina de las calles Cuenca y General Güemes, donde la Hylux impactó con una Volkswagen Saveiro manejada por un hombre de 70 años.

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Otra patrulla vio el accidente y descubrió que el comerciante sanjuanino pateaba el parabrisas de su vehículo con la intención de liberarse del vehiculo y poder escapar, pero los efectivos lograron detenerlo antes que lograra su objetivo. En el interior de su camioneta secuestraron una caja con treinta paquetes de cocaína que, en total, pesaban 32,508 kilogramos. Poco después, F.A.C. fue apresado en su casa.

Como los dos imputados se negaron a declarar, la fiscalía pidió su prisión preventiva alegando la gravedad del hecho, la cantidad de droga que llevaban y toda la logística implementada para su recupero y traslado.

Otro caso de droga en Salta

Una mujer de 27 años, que estaba prófuga de la justicia por intentar traficar cocaína dentro de libros infantiles, fue detenida este jueves 26 de marzo en la provincia de Salta y ya se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue trasladada vía aérea. La acusada fue arrestada en la localidad de Joaquín V. González, tras una investigación que logró reconstruir su entorno y movimientos.

La causa, llamada “Libros Blancos”, comenzó en 2022, cuando la policía identificó un envío de encomiendas que contenía ejemplares de “El Libro de la Selva”, en cuyo interior habían escondido, en total, tres kilos de clorhidrato de cocaína, listos para ser mandados fuera del país. Al descubrir lo que había ocurrido, la mujer se fugó.

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Gracias a la investigación realizada durante 2025 por la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad, se determinó que la sospechosa vivía en la provincia de Salta y se implementó un operativo para vigilarla. Finalmente, los efectivos policiales la detuvieron en la intersección de las calles Paraguay y Jacarandá. “Tras su captura, la mujer fue alojada en una dependencia policial de Salta y posteriormente trasladada vía aérea a la Ciudad de Buenos Aires”, destaca el escrito oficial.

HM/HB