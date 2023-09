Un maratonista marplatense fue brutalmente agredido por dos motociclistas cuando entrenaba en los alrededores de Playa Varese. Terminó con cuatro puntos sobre la ceja y otros cuatro en una de las rodillas. Como consecuencia de la agresión, no podrá participar de la maratón de 42 kilómetros que tendrá lugar en Buenos Aires el próximo domingo.

"Con el golpe del casco me noquearon. Fue como si me dieran con un fierro en la cabeza. Fue prácticamente a matar, ni siquiera fue un intento de robo", relató, en diálogo con el medio 0223, el runner Germán Martínez, quien de forma previa al ataque solo pudo escuchar a uno de sus agresores gritando "¡dale, dale!".

Advertencia: imágenes sensibles

El runner fue prácticamente desfigurado durante el ataque.

Fue el lunes cuando el maratonista estaba corriendo por la zona del paseo Jesús de Galíndez, entre la subida de Varese y el Torreón del Monje, y los dos motociclistas lo abordaron violentamente, interrumpiendo su sesión de entrenamiento.

"Hace siete años que corro. No me meto con nadie, no tengo problemas de ningún tipo", manifestó la víctima, asegurando que desconoce el motivo del ataque.

Un compañero de running del hombre que se encontraba a un poco más de una cuadra pudo ver un poco de la violenta secuencia. "Vio una moto roja, grande, y había dos personas arriba. El conductor tenía campera negra y el casco puesto y el de atrás tenía el pelo rubio, venía con el casco en la mano y puede ser el que me pegó a mí", detalló Martínez.

"Me rescataron mis compañeros", reveló el runner al medio MI8 y precisó: "Quedé tirado en medio de la calle. La ambulancia no llegó nunca. Fue mi hermana la que me subió al auto y me llevó hasta la guardia del Hospital Interzonal".

Como consecuencia del ataque, la víctima recibió cuatro puntos de sutura sobre una de sus cejas y otros cuatro en la rodilla derecha, motivo por el que no puede flexionarla fácilmente y que derivará en su ausencia en la próxima maratón de 42 kilómetros que se realizará este domingo en Buenos Aires.

El maratonista se perderá la carrera para la que se estuvo preparando durante seis meses. Tras lo ocurrido, realizó la denuncia en la sub comisaría Casino y concluyó: "Quiero que esto no le pase más a nadie y saber quiénes me atacaron. Alguna cámara de seguridad de la zona tiene que haber captado algo".

