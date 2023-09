Video: la secuencia del brutal crimen de un motoquero en La Matanza

Carlos “Chapi” Coronel fue asesinado de un disparo en el pecho que atravesó su espalda. El trágico incidente tuvo lugar el pasado sábado por la tarde, cuando cuatro delincuentes en moto lo atacaron con el objetivo de robar su motocicleta Honda Falcon 400. En las últimas horas, se dieron a conocer imágenes que muestran el comportamiento de los agresores después del ataque.

La secuencia se inicia con Coronel tirado en el suelo después de recibir un disparo en el pecho. Uno de los delincuentes trata de levantar la moto para llevársela, pero en el intento fallido, su arma cae al suelo. Rápidamente, recoge el arma y la guarda en su bolsillo. Posteriormente, llama a uno de sus cómplices para que lo ayude a levantar el vehículo.

“Lo mataron por la moto, ¡qué hijos de puta!”, se escucha decir al improvisado camarógrafo que registró el video con su teléfono celular.

Acto seguido, uno de los agresores se montó en la moto, mientras que el otro regresó a su vehículo para emprender la huida. Este incidente tuvo lugar a plena luz del día, cerca de la parada del Metrobús de Carlos Casares, mientras vehículos transitaban junto al cuerpo de la víctima. Sorprendentemente, ninguna persona intervino en la escena.

La Matanza: asesinaron de un tiro a un motoquero y hay un sospechoso de 19 años detenido

Los delincuentes apenas pudieron recorrer unos pocos metros en la moto, ya que se vieron obligados a abandonarla a unas tres cuadras de distancia debido a que estaba equipada con alarma y rastreo satelital. Posteriormente, uno de los sospechosos fue detenido en la intersección de la ruta 3 y Estanislao del Campo. El hombre fue identificado como Emiliano Miguel González, de 19 años, residente en el barrio Villegas de Ciudad Evita, y cuenta con antecedentes por robos.

Las autoridades policiales incautaron una pistola Glock calibre 9 milímetros junto con un cargador que contenía tres municiones, además de un documento de identidad que no le correspondía a González. Actualmente, están llevando a cabo esfuerzos para localizar a los otros tres delincuentes que participaron en el asesinato de "Chapi". La víctima perdió la vida apenas segundos después de recibir el disparo.

Quién era Carlos Coronel, el motoquero asesinado en Isidro Casanova

Carlos "Chapi" Coronel, de 54 años, era un miembro de la agrupación Celtas Argentina y se desempeñaba como custodio de vehículos blindados. Era oriundo de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora, y tenía una numerosa familia.

"Chapi" era padre de tres hijos, un hijo de 30 años y dos hijas de 25 y 23 años, además de tener cuatro nietos, dos niños y dos niñas. Debido a su labor como custodio de vehículos blindados durante los últimos 15 años, estaba autorizado a portar un arma de fuego, aunque solía dejarla en su casillero de trabajo cuando no estaba cumpliendo con sus funciones.

“Era custodio de Prosegur hace más de 15 años. Ya le habían intentado robar la misma moto en Banfield, en Camino Negro y Rodríguez, pero aceleró y los perdió. Era muy atento a todo, siempre miraba antes de subirse a la camioneta, lo mismo para entrar a la casa”, le contó a Clarín Azul (23), una de sus hijas.

Otra de las hijas de la víctima lo despidió en las redes sociales: “Justicia por favor! Pido justicia. Nos arrebataron una parte de nosotros, la familia y amigos lo extrañamos muchísimo. No puedo entender tanta maldad, una pesadilla. No puedo imaginar ya no tenerte en mi vida, papi!”.

“¡Me mataron a mi papá por una moto! ¿Por qué? ¡Tanta maldad, por una moto! Se llevaron una parte de mi alma. ¡Chapi, como le decían, no lo merecía! Justicia, que pagues lo que hiciste, asesino Emiliano Miguel González. Ya vamos a encontrar a las otras dos ratas cobardes”, añadió.

