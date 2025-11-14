Un joven que caminaba por el barrio porteño de Palermo y llevaba un carnet de discapacidad colgado de su cuello, pateó a una nena de 7 años cuando pasaba corriendo cerca suyo. El episodio fue denunciado por la madre de la niña, que iba unos metros más atrás con un cochecito con su otro hijo, mientras que toda la escena quedó captada por una cámara de seguridad.

El hecho tuvo lugar este jueves 13 de noviembre por la tarde, en la intersección de las calles Güemes y Gurruchaga, cuando el agresor -identificado con las siglas R.F.- pasó junto a la menor y levantó su pierna, para golpearla con la rodilla a la altura del pecho. Según pudo averiguar este medio, se trata de un ciudadano venezolano de 22 años que padece retraso madurativo.

La chica cayó a la vereda pero se levantó rápidamente, visiblemente asustada. El joven vio venir a la madre de frente y se escapó corriendo por la calle, ante el desconcierto de otras personas que pasaban caminando por el lugar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La mujer asistió a la pequeña y luego denunció lo ocurrido a un oficial de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad, que tomó la decisión de capturar al responsable del ataque. De manera preventiva quedó demorado en la sede policial, donde se registró que llevaba un collar con el certificado de discapacidad y los datos de su madre.

Un joven quedó en coma tras una brutal golpiza a la salida de un boliche en Salta: acusan a futbolistas de un club local

Así fue como la mujer fue convocada en la comisaría para ponerla al tanto del hecho; lugar en el que explicó que el diagnóstico que padece su hijo. Al mismo tiempo, una médica del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) le realizó un control clínico a la menor de edad agredida y comprobó que su estado de salud es "bueno".

Por otro lado, se abrió una causa que quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del auxiliar fiscal Leandro Galvaire, quien ordenó diferentes procedimientos y actuaciones por "lesiones", además del registro fotográfico del carnet de discapacidad del sospechoso. Además, se le tomó declaración a la madre de la niña.

Luego de que se tomara conocimiento del episodio, se encendieron las alarmas de un grupo de padres de la comunidad educativa del Boston College, ubicado en la calle Charcas, a pocas cuadras del lugar. La madre de una alumna difundió un mensaje en el que expresó que el agresor "al ser una persona psiquiátrica no fue detenido” y pidió tener cuidado si lo cruzan por la zona.

FP/ff