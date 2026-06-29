Un policía de Santa Fe quedó con muerte cerebral tras una agresión en un partido

La violencia volvió a ser protagonista en un torneo de fútbol, luego de que un policía de la provincia de Santa Fe resultara gravemente herido en medio de los disturbios en la final de la Liga Cañadense, disputada entre el Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas. El efectivo recibió un golpe en la cabeza y debió ser trasladado a un hospital, donde luego se confirmó que tiene muerte cerebral.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Eduardo Damián López, un efectivo oriundo de Rosario de 35 años que cumple funciones en el Comando Radioeléctrico de Roldán. El violento ataque ocurrió en la ciudad de Carcarañá, en el marco del operativo de seguridad en el que se había convocado alrededor de 80 agentes para custodiar el partido de vuelta de la definición del torneo, que terminó con triunfo para Las Parejas.

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López fue agredido con piedras y diferentes proyectiles mientras intentaba contener los disturbios, en el momento en que se daba la desconcentración por parte de las hinchadas. En ese contexto, sufrió una gravísima lesión en la zona del cráneo, presuntamente provocada con un elemento metálico, aunque la mecánica exacta y el objeto utilizado durante la agresión todavía sigue bajo investigación judicial.

Otra versión señala que el policía habría recibido el impacto de una piedra, lo que le provocó perder el equilibrio y luego caer y golpear su cabeza contra una estructura metálica que estaba ubicada en esa zona. Ese doble impacto le habría generado la herida en la región occipital del cráneo.

El parte oficial informó que López fue trasladado de urgencia en una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias hacia el Hospital de Emergencia Dr. Clemente Álvarez (HECA), donde fue intubado y quedó internado en terapia intensiva.

Inicialmente se advirtió que las lesiones en su cabeza eran extremadamente graves y, con el correr de las horas, se supo que su cuadro clínico continuó sufriendo un deterioro. Este lunes, confirmaron que presenta muerte cerebral.

Hasta el momento, cuatro personas fueron demoradas en el marco de la investigación, mientras la Justicia intenta determinar quiénes participaron de la agresión y cuál fue la responsabilidad concreta de cada uno. La causa está en manos del fiscal Juan Pablo Baños, de la Unidad Fiscal del Distrito Cañada de Gómez, que depende de la Fiscalía Regional Rosario.

Detuvieron a dos sospechosos

Luego de las primeras medidas, personal de la Policía de Investigaciones del departamento de Iriondo detuvo a dos personas, identificadas como A.A. y J.C.Z., ambos de 35 años. El primero de ellos fue arrestado en calle Brasil al 2400 de la localidad de Carcarañá, mientras que el otro fue interceptado en una zona rural de la localidad de Correa.

Además, desde la Municipalidad de Carcarañá aseguraron mediante un comunicado que "se encuentran a disposición de la Fiscalía" en la investigación del hecho.

El gobierno comunal manifestó su “más enérgico repudio ante el gravísimo hecho de violencia” y expresó su acompañamiento al oficial herido, señalando que lo ocurrido “constituye un ataque no solo contra un servidor público, sino también contra los valores de convivencia, respeto y paz que como sociedad debemos defender”.

“El gobierno municipal acompaña al oficial Eduardo López, a su familia, amigos y compañeros de la Policía de la Provincia de Santa Fe, haciendo llegar su solidaridad y el deseo de una pronta recuperación. Asimismo, solicita el rápido esclarecimiento de los hechos y el accionar de la Justicia para que los responsables sean identificados y respondan por sus actos conforme a derecho”, añade el escrito.

Conmoción en Carcarañá tras la final

Los investigadores trabajan sobre testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y registros del operativo para reconstruir los momentos previos al ataque a López tras el final del partido, que terminó con la victoria 2-0 (2-1 en el global) de Las Parejas ante el Club Atlético Carcarañá, conocido como Cremería.

En medio de la investigación, el presidente del club visitante, Nicolás Scarpeccio, dio detalles sobre el inicio de las agresiones. “Fue un partido tranquilo, no hay mucha explicación de cómo termina en esta cuestión salvaje. Logramos que los jugadores salgan, gracias a Dios, sin ningún daño ni material ni físico", dijo en declaraciones a R3.

“Hay incidentes, como sociedad vivimos un momento difícil. En los clubes intentamos hacer un trabajo social pero evidentemente nos está faltando algo”, comentó. Por último, reflexionó: “Siento que el problema no se soluciona poniendo más policías. El que va preparado para pelear no identifica a la autoridad como tal, ojalá que esta fatalidad tenga responsables”.

FP/MSS