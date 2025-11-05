Una avioneta narco con más de 140 kilos de cocaína se estrelló en Salta

Un momento de película sacudió a la provincia de Salta este miércoles por la mañana, cuando un vecino filmó el espectacular (y fallido) aterrizaje de emergencia de una avioneta narco que transportaba 140 kilos de cocaína. El hecho sucedió en el paraje San Felipe, ubicado en Rosario de la Frontera.

Hay un detalle importante: la aeronave contaba con matrícula de Bolivia. Además, según supieron los investigadores del caso luego de realizar diversos análisis, la misma tuvo un desperfecto que obligó al piloto a llevar a cabo el aterrizaje forzoso.

En las imágenes puede observarse cómo la avioneta debió apuntar hacia abajo el morro, es decir, su parte delantera, para intentar ganar algo de velocidad y planear durante los metros finales de descenso. Eso, bien ejecutado, podría garantizar una llegada más “prolija” a tierra.

De hecho, los esfuerzos de quien pilotaba tuvieron algo de éxito, ya que no se reportaron muertos ni heridos tras el accidente. Sin embargo, quizás lo que más importaba a quienes lograron salvarse, no “sobrevivió”: la droga. Esta se encontraba empaquetada en ladrillos, que fueron posteriormente hallados por personal de Gendarmería, luego del aviso de los vecinos a las autoridades.

El vecino comenzó a filmar porque "notó que la avioneta estaba muy cerca del suelo"

A unos cuantos metros de donde ocurrió el accidente, se encontraba una pista de aterrizaje. Lo llamativo es que, según informó El Tribuno de Salta, dos camionetas estaban ubicadas en ese mismo lugar y salieron a toda velocidad luego de presenciar el accidente.

Luego del hecho, tanto Gendarmería como la Policía de Salta se acercaron al lugar y llevaron a cabo un operativo para peritar el avión, comprender las causas del accidente y si tenía permiso para pilotar.

El vecino que registró las imágenes con su celular declaró a la prensa local: “Me llamó la atención que estaba volando muy bajo y a poca velocidad. Lo empecé a filmar porque no era común. Luego cuando vi que se perdió entre la arboleda me acerqué para ver qué había pasado y vi que otro vehículo estaba prendiéndose fuego"”

El uso de "narcoaviones" para traficar droga en el país dejó varios episodios resonantes en el último tiempo. Uno de los más recordados ocurrió el 23 de enero pasado en Ibicuy, Entre Ríos, cuando una avioneta con 359 kilos de cocaína tuvo que aterrizar de emergencia en un campo al quedarse sin combustible. En el lugar fueron detenidos el piloto, un ciudadano brasileño de 52 años, y su acompañante, Jade Isabella Callaú Barriga (22), una ex reina de belleza boliviana.

La investigación posterior, que llevó al procesamiento del piloto en julio, destapó una trama compleja. Se determinó que la aeronave usaba una matrícula argentina falsa y que su verdadera identificación era otra. Siguiendo esa pista, en junio, la Gendarmería allanó varios domicilios en Capital Federal y Carlos Casares. En un boliche porteño de la avenida Rivadavia, los agentes incautaron un arsenal: casi cinco kilos de cocaína, 3.500 municiones, un simulador de vuelo, balanzas, y una fortuna en efectivo

Este no fue el único hecho de magnitud. En octubre del año pasado, se produjo un hallazgo similar en la provincia de Santa Fe, donde se encontró otra avioneta cargada con 480 kilos de cocaína. La aeronave había sido detectada por los radares en el norte provincial y fue seguida por las fuerzas de seguridad hasta que aterrizó en una zona rural.

