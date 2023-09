Durante la madrugada de este domingo, el polista Cruz Novillo Astrada atropelló y mató a un joven de 25 años en la avenida 9 de Julio, a la altura del barrio de Retiro. El conductor quedó detenido horas después, cuando acudió a la Comisaría 1 de la zona, y este lunes 18 de septiembre trascendieron las imágenes del duro momento.

El siniestro fatal tuvo lugar alrededor de las 5:30 del domingo, frente a la Embajada de Francia, lugar donde Novillo Astrada chocó a un joven con su vehículo. Según las primeras averiguaciones, la víctima se trataría de una persona en situación de calle, que no llevaba identificación al momento del incidente. El polista huyó sin asistir a la víctima, aunque horas después se entregó a las autoridades.

Advertencia: las imágenes son impactantes y pueden herir su sensibilidad

En el registro de una de las cámaras de seguridad de la zona se puede observar cómo el joven se encontraba cruzando la avenida cuando es impactado de lleno por la camioneta Amarok que conducía Novillo Astrada, quien lo arrastra durante varios metros hasta dejarlo tendido sobre el asfalto, lugar donde finalmente muere.

Fuentes policiales precisaron a Clarín que la víctima era un hombre de 1,70 metros de altura, robusto, sin identificación y que al momento de la tragedia llevaba puesta "una campera gris con rayas blancas en sus mangas, un buzo azul oscuro y una remera color gris, jeans y medias".

El polista no se bajó para asistir al joven, por el contrario, huyó del lugar, aunque se entregó horas después en compañía de su familia y su abogado, Rafael Cuneo Libarona, y este lunes prestará declaración a la espera de los resultados de las pericias toxicológicas. Por el momento, fue acusado de "homicidio culposo agravado por fuga".

Rafael Cúneo Libarona: “Cruz es mellizo, su hermano Justo murió en un accidente y no lo pudo sostener”

El letrado negó que el polista hubiera bebido alcohol en los momentos previos al accidente y, además, explicó por qué este no se quedó a asistir a la víctima luego de lo ocurrido. "La presencia de alcohol se detecta casi a las seis horas. Hicimos todo lo posible para ir a la comisaría lo más rápido posible. Él no había tomado", enfatizó.

"Hay varias razones por las cuales no frenó. La primera razón, que puede ser o no compartida, pero las razones objetivas existen: su hermano mellizo había sufrido un accidente hace dos años y falleció. Todo esto a él lo conmovió. Fue un tsunami para él y siguió la marcha", expresó Cúneo Libarona este lunes en diálogo con Urbana Play.

El letrado detalló que unos días antes "había sufrido un robo a 10 cuadras" de donde ocurrió el accidente, hecho durante el cual le rompieron el vidrio de la camioneta y le robaron su portafolio. "Él pensó que esta persona venía con alguien, porque no pudo ver, dijo 'si yo freno me linchan, me matan'. Entonces siguió la marcha y llamó al 911".

"Se corta ese llamado al 911, se corta la comunicación. Llama al padre y llama a la madre también, y esos llamados también se cortan. Entonces va directamente a la casa de la madre, que es mucho más cerca, le comenta lo que pasó y la madre le dice 'vamos ya a la comisaría'. Me llaman a mí y yo llamo a la comisaría", concluyó el abogado.

¿Quién es el polista que atropelló a un joven en la avenida 9 de Julio?

El polista que impactó de lleno con su camioneta contra un joven de 25 años fue identificado como Cruz Novillo Astrada, de 24 años, hijo del ex presidente de la Asociación Argentina de Polo, según detalló Todo Noticias (TN).

Tenía un hermano mellizo, Justo, quien murió hace dos años en un accidente ocurrido en San Antonio de Areco, cuando el joven chocó contra un micro a la altura del kilómetro 103 de la ruta 8.

Como consecuencia del siniestro, ambos vehículos se incendiaron y el hermano del polista murió a la edad de 22 años.

AS/ff