Volvió a la cárcel el autor de uno de los crímenes más horrendos: “Es un demente”

Los archivos de la Justicia penal platense guardan historias horripilantes. Robos, crímenes y misteriosas de-sapariciones que despertaron una enorme conmoción a nivel nacional. El cuádruple femicidio que ejecutó el odontólogo Ricardo Barreda, el asesinato de la bailarina Liliana Tallarico o el crimen impune de la profesora Oriel Briant son algunos de los expedientes más estudiados de la crónica roja.

El doble crimen de Marcela Basualdo (28) y Jorge Torres (36), ocurrido en diciembre de 2004, también fue titular de los principales diarios y noticieros del país. La pareja había desaparecido misteriosamente después de reclamar una deuda al maestro mayor de obras, Walter Olmos.

Días después sus cuerpos fueron hallados semienterrados en el Camino Negro de la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada. Según se pudo determinar en el juicio, Olmos mató a golpes y asfixió al hombre, y luego atacó a su esposa, le colocó una bolsa en la cabeza y hasta la sometió sexualmente, de acuerdo a la operación de autopsia.

El maestro mayor de obras nunca admitió los crímenes pese a la cantidad de evidencias que recolectó la fiscalía y hasta denunció un complot policial en el primer juicio oral y público. Está cerca de cumplir veinte años encerrado, pero en diciembre pasado recibió el beneficio de las salidas transitorias porque supuestamente sufrió un ACV en la cárcel. Sin embargo, no cumplió el tratamiento, le revocaron la medida y esta semana volvió a la Unidad Penitenciaria Nº 26 de Lisandro Olmos.

Luis Basualdo, el papá de Marcela y representante del Centro de Protección y Asistencia a las Víctimas, reconoce a PERFIL que no sabía que el asesino de su hija y su yerno estaba en la calle nuevamente. “A mí nunca me avisaron. Ni a mí ni a mis abogados”, dice.

Basualdo asegura que el maestro mayor de obras que fue condenado en diciembre de 2007 es un criminal “peligroso”. Para él es “demente” y “mentiroso”. “Olmos es una persona que no vas a terminar de conocer nunca. Es fabulador, mentiroso, demente”, sostiene.

Curiosamente, el papá de Marcela Basualdo también sufrió el año pasado un accidente cerebrovascular. Actualmente está realizando una rehabilitación médica.

“A mí sí me agarró un ACV y me tuvo mal”, aclara. “Ahora me estoy recuperando, pero cuando me enteré del ACV de Olmos pensé, ¡qué casualidad que éste igual que yo! Incluso me dijeron que estaba peor que yo, que no podía caminar y resulta que estaba paseando tranquilo por La Plata”, cuenta a este diario.

Basualdo jura que no descansará hasta que el asesino de su hija pase hasta el último día de su condena en prisión. Olmos cumple actualmente una pena a 35 años de cárcel por los dos asesinatos y el abuso sexual de la mujer. Recién en diciembre de 2039, cuando tenga 67 años, estaría en condiciones de recuperar la libertad.

“El mismo juez que le otorgó el beneficio de las salidas transitorias le había dicho en una audiencia que iba a estar encerrado hasta el 8 de diciembre de 2039 a las 20.45. Nosotros vamos a pelear para que eso suceda y cumpla toda la pena en prisión”, asegura.

La vida de Luis cambió para siempre el 3 de diciembre de 2004. Su hija Marcela trabajaba en una perfumería del centro de La Plata. Su marido era preceptor en un Instituto de Menores. Como toda pareja con planes a futuro ellos soñaban con tener una casa propia. En esa búsqueda conocieron a Walter Olmos, un maestro mayor de obras, pero que se presentaba como arquitecto.

Olmos tenía un emprendimiento que resultó tentador: construía casas de supuesta categoría y ofrecía la posibilidad de pagar el trabajo en cuotas a medida que avanzaba la obra. La pareja, que mientras tanto vivía en el fondo de la casa de Luis, contaba con un terreno y finalmente terminaron aceptando la propuesta.

Enseguida comenzaron a pagar las primeras cuotas. Pero los meses pasaban y la obra no arrancaba. Cuando comenzaron a sospechar de una posible estafa le pidieron a Olmos que les devolviera el dinero.

Ese viernes 3 de diciembre fatídico el maestro mayor de obras citó a Marcela en su casa de Villa del Plata, un barrio residencial de Ensenada. Le prometió darle órdenes de compra en un corralón a cambio de la deuda. Ella fue con su marido sin saber que se trataba de una trampa. A Jorge lo mató a golpes y por asfixia y a Marcela la violó, le puso una bolsa en la cabeza y la enterró, estando todavía viva.

Aquella noche, la pareja había arreglado ir a cenar a la casa del hermano de Jorge. Nunca llegaron. Al otro día Marcela faltó a su trabajo y preocupó a todos. El Renault 12 de las víctimas fue hallado en las calles 36, entre 1 y 115. Tres días después los cuerpos aparecieron sepultados a la vera del Camino Negro que conecta Punta Lara con Villa Elisa.

Olmos fue condenado en un primer juicio realizado en 2007 a la pena de 24 años de cárcel, pero en 2018 lo juzgaron nuevamente por el abuso sexual de Marcela y la condena se elevó a 35 años.

Media vida en prisión

Walter Olmos pasó gran parte de su vida en prisión. Cuando lo detuvieron, en diciembre de 2004, tenía 33 años: el 24 de abril cumplirá 53. Si finalmente termina la condena a 35 años hasta el último día, recién podría recuperar su libertad el 8 de diciembre de 2039.

Durante estos años el maestro mayor de obras conoció varias cárceles. Estuvo en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata, en la 35 de Magdalena, en el penal de Alvear y en la 26 de Olmos, a la que regresó esta semana.

Estando detenido obtuvo dos títulos en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata (UNLP) y conoció a una mujer con la que tuvo dos hijos que hoy tienen entre 10 y 12 años.

Luis Basualdo, el padre de una de sus víctimas, no descarta que el tema del supuesto ACV por el que salió temporalmente de la cárcel sea una farsa. “Esta semana vamos a pedir todos los informes médicos. Queremos que se levante la feria para que nos digan cómo le dieron las salidas y en qué estado se encontraba. Por lo que me dijeron el tipo estaba mejor que cualquiera de nosotros”, adelantó a PERFIL.