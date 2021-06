2000 mil carpas en Plaza de Mayo: el plan de la Tupac para protestar por Milagro Sala

La organización Tupac Amaru planea instalar 2.000 carpas en Plaza de Mayo el próximo 6 de julio en protesta porque se cumplen cinco años de la detención de su líder Milagro Sala. Cada carpa representa un día de detención de la dirigente social. Denuncian "persecución" del gobierno jujeño de Gerardo Morales y apuntaron contra el Gobierno nacional de Alberto Fernández: "Callan y no intervienen".

El referente de la Tupac, Alejandro Coco Garfagnini. adelantó en diálogo con Tiempo Argentino que la organización están "pensando muy seriamente el 6 de julio que se cumplen los dos mil días de la detención de Milagro, poner 2 mil carpas en Plaza de Mayo, una por cada día de detención”.

En enero pasado, la Tupac Amaru realizó una protesta frente al palacio de Tribunales: arrojaron cientos de bolsas de basura.

En esa línea, el dirigente apuntó contra el gobierno jujeño de Gerardo Morales por las últimas novedades en las causas judiciales contra Sala: "Viene sucediendo hace cinco años y sigo sucediendo ahora. Tenemos que volver lamentablemente a la calle, a hacer un acampe como en 2016 porque la persecución continúa exactamente igual que en 2016".

"Las carpas las vamos a instalar el 6 de julio al 11 de julio, porque el 8 se cumplen los 2000 días de la detención de Milagro. En Plaza de Mayo y en distintos países mediante la Red Internacional por la Libertad de Milagro, en las Embajadas, en Italia, Canadá, España, Australia", dijo al ser entrevistado por Radio Gráfica.

Milagro Sala dijo que "desde Presidencia" le pidieron no hablar de "presos políticos"

Además, Garfagnini también criticó al Gobierno nacional de Alberto Fernández: "Lamentablemente el Gobierno nacional lo único que hace es un observador de la persecución y de la falta de estado de derecho en Jujuy. Callan y no intervienen. Vamos a tener que manifestarnos y visibilizarnos".

"El acampe va a ser un llamado al Gobierno nacional para que tome posición y ejerza su rol como Poder Ejecutivo y libere a Milagro (Sala)", resaltó el coordinador nacional de la Tupac Amaru durante una entrevista con la agencia NA.

No sería la primera vez que la Tupac Amaru apela a las carpas en la Ciudad de Buenos Aires como forma de protesta.

"Hay falta de decisión política con respecto a la justicia y a otros temas. La neutralidad en esto no funciona, no existe. No podés ser neutral. Vemos que cada vez nuestro gobierno es más aliado de Morales que de nosotros, que estuvimos resistiendo los cuatro años de macrismo. Lo asisten más que a algunos gobernadores de nuestro propio espacio político", cuestionó.

"El Gobierno flota, hace la plancha, mantiene esta neutralidad que es escandalosa. Mientras esto sucede, Morales avanza en su plan persecutorio en una provincia absolutamente con una justicia dependiente de Morales", afirmó.

Gerardo Morales: "El fallo de la Corte contra Milagro Sala muestra que no hubo manipulación"

Además, anticipó que el próximo lunes enviarán "una carta a todos los diputados nacionales del Frente de Todos para que firmen adhiriendo al acampe en Plaza de Mayo y dejen en claro cuál es su posición con respecto a la detención de Milagro". "Como el Frente de Todos es una coalición, hay cosas tan difusas…Nosotros preferimos saber quiénes son los compañeros y quienes no", manifestó a Noticias Argentinas.

Asimismo, comentó: "Hay un fallo de la Corte Interamericana, fallos de Naciones Unidas. Todos los ámbitos internacionales explicaron y fallaron que lo de Milagro Sala es una persecución y una detención arbitraria. Ahora estamos más preocupados por los presos políticos de Nicaragua, pero no por los presos políticos de Jujuy. Son contradicciones muy graves".

Los reclamos de la Tupac Amaru se dan en medio de la segunda ola de la pandemia del coronavirus y a su vez en plena campaña electoral en Jujuy. Elecciones que se realizarán el próximo 27 de junio -lo que generó polémica porque no decidieron postergar como se hizo a nivel nacional por el Covid-19- en las que Jujuy renovará la mitad de diputados en la Legislatura local y se elegirán cargos para los concejos deliberantes y comisiones municipales. “No es casual que en medio de este año de elecciones le inventen una nueva causa a Milagro que está presa desde el 2016”, dijo Garfagnini.

Las dos causas contra Milagro Sala que tuvieron movimiento

En la última semana, la dirigente jujeña Milagro Sala participó de una audiencia en la causa por un escrache realizado al actual gobernador Gerardo Morales en 2009 y luego fue notificada sobre una nueva imputación en su contra por aparente instigación a cometer delitos a vecinos del barrio capitalino Campo Verde que protestaron en marzo contra la decisión del Gobierno jujeño de construir un colegio secundario en un parque de la zona.

Sobre el primer caso, Sala denunció "la violación del derecho de defensa" al participar de la audiencia convocada por el Tribunal Oral Federal de esa provincia en la causa en la que ella fue condenada a tres años de prisión en suspenso, y además dijo que pedirá "la nulidad" de este acto procesal como de todo lo actuado en el expediente.

Según la defensa, el TOF les obstaculizó el ejercicio de la defensa al "llamar a una audiencia con dos días de anticipación", lo que impidió "preparar la labor con el tiempo adecuado". El Tribunal rechazó un pedido de prescripción de la acción penal ahora se dispone a emitir una nueva sentencia ya que Casación, que es la instancia revisora, así se lo ordenó en un fallo de 2017.

En paralelo a la condena a tres años en suspenso por el delito de daño agravado "en su carácter de instigadora", la fundadora de la Túpac Amaru fue sobreseída por la figura de amenazas (el TOF consideró que esa acción estaba prescripta), pero Casación luego intervino, agravó el tipo penal a "amenazas coactivas" y dispuso que debía emitirse una nueva sentencia.

Ese fallo de Casación, de junio de 2017, fue firmado por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, quienes este año fueron noticia al hacerse público, en los dos primeros casos, que durante la gestión de Cambiemos por las visitas al entonces presidente Mauricio Macri tanto en Olivos como en la Casa Rosada.

Por último, desde la defensa añadieron que el TOF de Jujuy no es imparcial para juzgar a Sala porque la jueza Liliana Snopek, una de las tres integrantes del Tribunal, "es pariente de la esposa" del propio mandatario provincial.

Gerardo Morales acusó a seguidores de Milagro Sala de oponerse a una escuela

En cuanto al otro caso, Milagro Sala fue notificada sobre una nueva imputación en su contra por aparente instigación a cometer delitos a vecinos del barrio capitalino Campo Verde que protestaron en marzo contra la decisión del Gobierno jujeño de construir un colegio secundario en un parque de la zona. En pleno acto, Morales mostró su enojo porque, según dijo, se oponían a la construcción de una escuela secundaria bajo el reclamo "cancha sí, escuela no".

Sala fue trasladada en un móvil policial desde su domicilio en el barrio Cuyaya, de la capital provincial, donde cumple prisión domiciliaria hasta las instalaciones del Ministerio Público de la Acusación. Según denunciaron los manifestantes, hubo represión policial con gases lacrimógenos y disparó balas de goma para el desalojo del predio.

"Esta causa es una locura, Milagro estaba presa con custodia policial en el momento que este hecho ocurría. Es un caso único de una persona que comete un ilícito estando encerrada, Debe haber sido el espíritu de Milagro quien provocó todo esto, porque ella esta presa hace cinco años", dijo Garfagnini.

