Adepa rechazó el proyecto K que "busca deslegitimar al periodismo de investigación"

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su preocupación y rechazo al proyecto de ley que plantea dejar sin efecto la prisión preventiva, solo ante causas de corrupción, si los medios influyen en la percepción de inocencia de los acusados.

Las autoras de este polémico proyecto que sigue generando rechazos son cinco senadoras kirchneristas: María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara. La iniciativa fue presentada en diciembre en la Cámara de Senadores.

Tras conocerse el proyecto, a través de un comunicado, desde Adepa rechazaron el intento de "deslegitimar y limitar, a través de un proyecto legislativo desatinado y sin antecedentes en el mundo, el rol del periodismo de investigación, central en las democracias modernas. La norma propuesta vulnera claramente la libertad de expresión y promueve la autocensura".

"Un proyecto desatinado que afecta la libertad de expresión", fue el título que utilizó la organización para mostrar su repudio al proyecto de ley. En esa línea, siguió: "Para Adepa, pretender que una investigación periodística sobre corrupción, una de las funciones de la prensa libre, constituya per se un atenuante en la situación procesal de un denunciado, roza el disparate y busca, una vez más, confundir intencionadamente los roles que periodismo y justicia tienen en democracia".

"De acuerdo al proyecto presentado en el Senado de la Nación, se anularía la prisión preventiva de los acusados si los medios “afectan” la percepción sobre su inocencia. El texto señala, entre otros puntos, que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” si se verificara “la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva, que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”, manifiesta Adepa en un comunicado.

En ese sentido, continuó: "Para Adepa, cuestionar y debilitar, ex ante, genéricamente y nada menos que por ley, la función del periodismo de investigación, busca desincentivar la labor periodística, reducir los niveles de transparencia y, en definitiva, favorecer la impunidad. Adepa insta a los legisladores a desestimar este proyecto de ley que claramente viola los principios más elementales de la libertad de expresión, contenidos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos".

"Aprobar una iniciativa como esa constituiría un precedente contra la libre expresión inaudito en democracia", finalizó la organización periodística.

Por su lado, desde Juntos por el Cambio también salieron a cuestionar con dureza la iniciativa. En ese marco, la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, "Es algo insólito. Me parece una invención absolutamente fuera de lugar y con un nivel de autoritarismo total. Lo que me preocupa es ¿a quién se le ocurren estas cuestiones autoritarias? Lo que me preocupa es el cercenamiento permanente de la libertad".

Una nueva idea del kirchnerismo.

El jefe de los diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, también se sumó a los cuestionamientos y comentó: "Una nueva idea del kirchnerismo. Con una ley hacen que sea casi imposible que un político corrupto vaya preso. Argumentan la incidencia mediática y la persecución política para dejar sin efecto una prisión preventiva. Traje a medida para la impunidad".

