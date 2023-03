El fiscal Carlos Rívolo, que investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, solicitó que se restrinjan las llamadas y mensajes que recibe Fernando Sabag Montiel, principal acusado del hecho, luego de que el detenido brindara una entrevista a un canal de televisión.

“Dada la gravedad institucional de los hechos objeto de la presente pesquisa, y con el exclusivo fin de preservar su seguridad, habré de sugerir al Tribunal que se disponga restringir las comunicaciones que reciba el detenido en el establecimiento carcelario", dice la solicitud que le hizo el funcionario judicial a la juez María Eugenia Capuchetti, quien fue confirmada en la causa.

Fernando Sabag Montiel habló desde la cárcel: "Tiré del gatillo y no salió; no me arrepiento"

En ese sentido, el fiscal pidió que éstas se limiten solo a la "defensa y/o allegados autorizados específicamente" por el ciudadano brasileño de 35 años. Desde su arribo al Área de Observación Continua de la cárcel de Ezeiza el pasado 28 de septiembre, Sabag Montiel cuenta con un teléfono celular para no perder contacto con su familia y allegados.

Alojado en una de las celdas de la zona que depende del Servicio Psiquiátrico para Varones, el imputado concedió una entrevista a la señal C5N, donde manifestó no estar arrepentido por el atentado, y se estima que lo habría hecho con ese dispositivo móvil.

Por otro lado, se conoció que desde octubre de 2022 que el acusado no recibe la visita de su abogado oficial, Juan Martín Hermida. Tampoco aceptó recibir a la psicóloga enviada por el letrado y comunicó que no quería ver a nadie relacionado con la defensoría.

Esto se debe a que el joven que intentó dispararle a la ex presidenta pidió ser defendido por el Dr. Diego Luciani, fiscal de la Causa Vialidad, en la cual Cristina Kirchner fue condenada en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos. Este pedido, que se desprende las cartas que escribió, es procesalmente irrealizable.

Acorde a la solicitud hecha por el fiscal Rívolo para restringir las comunicaciones del detenido, todo indicaría que Hermida se opondrá.

"Tiré el gatillo y no salió"

"Yo lo hice motu proprio, ¿entendés? Están inventado una historia. Actué solo con respecto al atentado. Y tengo las pruebas acá, Brenda Uliarte no tiene nada que ver", había afirmado Sabag Montiel en una entrevista con C5N que se emitió en Minuto Uno, ciclo conducido por Gustavo Sylvestre.

"No me arrepiento. La quise matar por la situación del país, tiré del gatillo y no salió", agregó el implicado en la causa por el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

"Estaba cargada, tiré del gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma. Después me plantaron balas en mi casa. Pusieron droga diciendo que yo era un drogadicto. Están defenestrando, inflando una imagen que yo no soy todo lo que dicen", dijo en otro tramo de la entrevista.

Por último, sobre la carta enviada al fiscal del caso Vialidad, precisó que lo conocía desde antes tras verlo en televisión. "Es obvio que Luciani tenía bronca. Él tiene las causas que tiene problemas con Cristina", concluyó.

fp / ds