La Auditoría General de la Nación demanda a la Oficina Anticorrupción por no dejarse controlar

La Auditoría General de la Nación (AGN) demandó el 10 de junio ante la justicia a la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Laura Alonso, por negarse a presentar información y eludir así los controles a los cuales debió haberse sometido.

La AGN, cuyo titular es Oscar Lamberto, presentó un amparo ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires para lograr que la OA acepte colaborar con la auditoría dispuesta. En el escrito presentado sostienen: "Motiva esta presentación la conducta reticente de la Oficina Anticorrupción para brindar en tiempo y forma la información que se le solicitara de manera reiterada".

La presentación del recurso, de 38 hojas de extensión, fue decidida por el Consejo de Auditores, luego de determinar que se habían incumplidos todos los plazos establecidos y que no había más margen para continuar con las advertencias a Alonso.

En el escrito hacen hincapié en la conducta de la Oficina Anticorrupción, la cual a la hora de ser auditada es "reticente" y que "de ninguna manera" ha cumplido con "la entrega de toda la información que le fuera requerida". Asimismo advierten que sólo se ha hecho entrega de pocos puntos sobre el total solicitado.

"Con su conducta persistente en la negativa a facilitar la información, ha impedido a la Auditoría General de la Nación el pleno ejercicio de sus facultades de contralor", describieron. En ese sentido, agregaron: "Los continuos planteos realizados por el organismo auditado, pretendiendo imponer los aspectos que se deben auditar, al igual que las manifestaciones injustificadas sobre la 'falta de comprensión' de la información requerida, constituyen solo una parte de los obstáculos utilizados para impedir el normal desarrollo de las tareas de control".

"El auditado no cumplió con toda la documentación requerida, y solicitó que previamente esta AGN defina el objeto, objetivos, alcance criterios, procedimientos de la auditoría y los resultados que espera alcanzar", precisaron en la demanda, al tiempo que remarcaron: "Es por ello que nos adelantamos a decir que no es procedente que la OA condicione la entrega de la información y peticione a cambio requerimientos, por el simple motivo que estos aún no han sido determinados, por encontrarse la auditoría en su etapa preliminar".

Días atrás, Laura Alonso desmintió la versión que se dio en el programa Minuto Uno emitido por C5N, donde se sostenía que la OA no responde a los requerimientos de la AGN. En ese marco, y como suele hacer, utilizó su cuenta de Twitter para responder. "¿Y si dejamos de mentir o nos informamos, Gustavo Sylvestre? La auditoría de la AGN a la OA comenzó hace más de tres semanas. Saludos! PUFPUF", señaló la funcionaria.

Semanas atrás, en el programa Minuto Uno emitido por C5N se reveló que la actual titular de la Oficina Anticorrupción se encuentra en estado de "rebeldía" por no responder a los requerimientos de la AGN, al tiempo que se detalló sobre la falta de cumplimiento aún cuando se acumulaban intimaciones en su contra.

De todo lo que la AGN le había solicitado a la OA, el organismo sólo había respondido satisfactoriamente a dos de los pedidos: el de brindar una entrevista y el de otorgar un escritorio para poder llevarla a acabo

A continuación, la presentación completa:

