Campaña de cercanía, la nueva consigna de los libertarios para agosto

Javier Milei, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, cerró una de sus semanas más complicadas desde que pretende conducir la Casa Rosada. No solo por la supuesta compraventa de lugares en sus listas, con testimonios de sobra, sino también por un presunto pacto con Sergio Massa, que es alimentado por aquellos que no quedaron en las boletas de LLA. Por lo pronto, la fuerza pretende dar vuelta la página, enfocada en una campaña “de cercanía” y no va a haber nuevas remisiones hacia las acusaciones.

El último en sumarse a la ola de denuncias fue Matías Cerdá, emprendedor de Vicente López, quien iba a ser la cara del espacio para competir en el distrito bonaerense. Pero a último momento, como aseveró, su nómina fue dada de baja y reemplazada de forma intempestiva. Además, abonó una teoría que golpea en LLA: que existió un pacto con el ministro de Economía para diagramar las boletas, algo que Milei se encargó de negar.

El dirigente bonaerense de todos modos saca al postulante presidencial del centro de la escena, lo llama “ingenuo”, y apunta contra la mesa chica libertaria, compuesta por su hermana, Karina, y Carlos Kikuchi, como los responsables de que el partido sume a hombres y mujeres involucrados en causas judiciales. “En esa ingenuidad está la complicidad con Massa”, sostuvo.

Con este escenario, el partido liberal posee algunos puntos en claro para encarar el último mes de cara a las PASO. Uno pasa por el “operativo contragolpe”, que consiste en denunciar con cartas documento a aquellos que acusaron a Milei y a su mesa chica de ventas de postulaciones. El otro pasa por dejar de hacer referencias a lo que se afirma: desde el lado del diputado nacional señalan ante PERFIL que “Javier ya dijo todo lo que tenía para decir sobre el tema” y que no piensa volver a hacerlo.

Y que comenzará una campaña “de cercanía”, como acotan. Esto significa que más allá de actos y caminatas, el economista tendrá más actividades cara a cara con la gente. Existirá además un énfasis en los mensajes dedicados a redes sociales, especialmente en Instagram, TikTok y YouTube, que son aquellas en las que mejor rinden los posteos que emite LLA. Las recorridas continuarán formando parte de la estrategia libertaria: Milei va a estar en el norte, en Mendoza, San Juan y San Luis, además del conurbano bonaerense, distrito que apuesta a ser gestionado por Carolina Píparo, la candidata de la fuerza.

Ayer, el libertario se mostró con la diputada en La Plata. “El país está al borde de una hiperinflación. ¿Por qué no discutimos cómo solucionar los problemas de los argentinos?”, se preguntó.