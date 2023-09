El caso Cecilia Strzyzowski impactó en la política nacional y le impidió la reelección a Capitanich

A tres meses y medio de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, con la familia Sena en prisión preventiva por ser los principales sospechosos de su asesinato, los resultados de las elecciones de Chaco ubicaron al candidato opositor, Leandro Zdero, en primer lugar con el 46,18% de los votos por encima de Jorge Capitanich, actual gobernador y candidato del Frente Chaqueño, que cosechaba el 41,62% de los sufragios.

Capitanich afrontó este intento de tercera reelección conociendo que sería un enorme desafío político remontar la conmoción causada por el caso de la joven chaqueña, pareja de César Sena, hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, referentes del Frente Chaqueño y cercanos al gobernador, quien incluso fue testigo en su boda. Esta mañana, Capitanich expresó que el homicidio “es una cuestión que está en las vías de la resolución judicial con condena firme”.

Por su parte, Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, compartió una publicación en redes sociales este domingo en la que fomentaba la participación en la elección: “Fuerza Chaco, hoy no me dejen sola”, solicitó y pidió que los chaqueños “voten con el corazón y no con el bolsillo”. En posteos pasados, Gloria Romero aseguró: “La mafia política mató a mi hija y todavía me siguen atacando”.

Elecciones en Chaco: Juntos venció a Capitanich en primera vuelta y le arrebató otra provincia al peronismo

“Le deseo lo mejor en su gestión”, le dijo Capitanich a Zdero tras reconocer su derrota y luego de llamar al postulante de la oposición para felicitarlo. En las primarias de junio ya podía vislumbrarse una inclinación hacia Juntos por el Cambio, que había sido el espacio más votado, con el 42,6% de los sufragios, casi seis puntos por arriba del 36,8% obtenido por el Frente Chaqueño.

Cecilia Strzyzowski.

Sin embargo, el resultado evidencia estar asociado al conflicto local, ya que en las elecciones PASO de agosto Chaco se inclinó hacia el oficialismo, con un 34,64% de los votos hacia Unión por la Patria, un 28,93% por La Libertad Avanza y, en tercer lugar, el 26,55% eligió a Juntos por el Cambio para las presidenciales. La participación del padrón este domingo también fue superior a las elecciones primarias y alcanzó el 68%, mientras que en las PASO habían acudido a las urnas un poco más del 62% de los electores.

En lo que va del año, Juntos por el Cambio ya obtuvo triunfos en provincias gobernadas por el peronismo, ya que sus candidatos ganaron también en San Juan, San Luis, Jujuy, Chubut y Santa Fe. A pesar de ello, Capitanich conservaba esperanzas ya que en las elecciones de medio término del 2021, el oficialismo chaqueño perdió en las PASO frente a Juntos por el Cambio por casi diez puntos, y apenas dos meses después, en las generales, dieron vuelta ese resultado por casi dos puntos.

"Me voy por tiempo indefinido": la hermana de Cecilia Strzyzowski rompió el silencio

La conmoción actual se da por el femicidio de la joven de 28 años que resultó en siete personas detenidas. La última vez que Strzyzowski fue vista con vida fue al ingresar al domicilio de sus suegros, por lo que se realizaron masivas movilizaciones exigiendo Justicia al gobierno. Además, Emerenciano Sena estaba postulado como precandidato a diputado provincial y su esposa a intendenta de Resistencia por una lista aliada a Capitanich, pero la Junta Electoral los bajó. Frente a esta situación, el gobernador le soltó la mano al movimiento de Sena y dijo que ese partido no tenía nada que ver con él, despegándose del caso. Aquel gesto no fue suficiente para el pueblo de Chaco.

Al reconocer su derrota este domingo por la noche, el gobernador saliente prometió que no tomarán "ninguna decisión que comprometa las arcas de la provincia" y dijo que ayudará a Leandro Zdero a hacer una "transición ordenada". "Esto no es un feudo, es un Estado democrático, un sistema republicano y representativo de gobierno, en donde efectivamente se respetan las instituciones y se respeta la voluntad popular", agregó.

Jorge Capitanich.

Cecilia figuró como “no infractora” en las PASO y se desató una polémica

La Cámara Nacional Electoral informó que Cecilia Strzyzowski se encuentra registrada como "no infractora" en las PASO nacionales, lo que "no implica que haya votado en esos comicios". La aclaración se realizó luego de que la madre de la joven denunciara que en la página de la Justicia Electoral Nacional figuraban el nombre y el DNI de su hija desaparecida en una “constancia de no infractor”.

"El Registro de Infractores al deber de votar sólo indica que la ciudadana Cecilia Marlen Strzyzowski se encuentra registrada como ‘no infractora’ para las elecciones primarias del pasado 13 de agosto. Esa circunstancia, por sí sola, no implica que efectivamente haya votado en tales comicios", señalaron fuentes de la CNE.

En ese sentido, la Cámara indicó que la desaparición de la mujer se produjo "con posterioridad a la fecha límite para incorporar novedades al padrón a utilizarse, que el Código Electoral fija en 180 días antes de la elección general, es decir, el 25 de abril de este año, y por eso ‘se la excluyó del padrón a utilizarse mediante el procedimiento conocido como 'tacha' y el troquel del padrón de mesa correspondiente fue anulado’”.

ML / ED