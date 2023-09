Juntos por el Cambio logró imponerse en Chaco y le arrebató la Gobernación de la provincia a Jorge Capitanich sin necesidad de segunda vuelta. Leandro Zdero será, desde el 10 de diciembre, el nuevo mandatario de una provincia que tuvo un 2023 atravesado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que marcó la elección.

La vinculación entre el caso por el que están detenidos Emerenciano y su hijo César Sena junto con Marcela Acuña, líderes del Movimiento Emerenciano, y las elecciones en la provincia no es una novedad. Menos aún que fue un factor influyente en la derrota de Capitanich después de tantos años de gobierno.

Lo novedoso surgió luego de cerrados los comicios provisorios delas elecciones que se celebraron este domingo 17 de septiembre. Un ministro clave del gabinete de Capitanich, Juan Manuel Chapo, brindó una conferencia de prensa en la que mencionó la vinculación entre ambos episodios. "Seguramente sí ha tenido un impacto, es innegable", respondió cuando le preguntaron por el caso y su repercusión electoral.

Elecciones en Chaco: Juntos venció a Capitanich en primera vuelta y le arrebató otra provincia al peronismo

El Gobierno de Chaco reconoció la influencia del caso Cecilia en la derrota de Capitanich.

Fue luego de conocerse que Zdero, de Juntos por el Cambio, ganó en Chaco con el 46,1% de los votos, mientras que el actual gobernador terminó con el 41,7%, sin ni siquiera posibilidad de que haya un balotaje.

"Hubo un impacto muy fuerte"

Según el ministro de Gobierno, que es vocero del Gobierno, hubo "un impacto muy fuerte en junio y creo que en cierta medida eso también ha hecho mella el día de ayer".

De todos modos, el funcionario dijo que "hubo una recuperación importante en Resistencia", la capital provincial, donde ocurrió el secuestro y femicidio de Cecilia.

"Es cierto que se fue dando corte de boletas en algunos municipios de la provincia. Seguramente nos haremos el tiempo para analizar exhaustivamente todos los resultados. Ha habido alrededor de 4 puntos de ventajas que no permitieron que exista balotaje. Vamos a analizar lo sucedido localidad por localidad para poder tener un análisis muy claro del escenario político que tenemos hacia adelante", dijo Chapo.

La madre de Cecilia Strzyzowski elogió a los chaqueños tras la derrota de Capitanich: "Hicieron limpieza"

Atres meses y medio de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, con la familia Sena en prisión preventiva por ser los principales sospechosos de su asesinato, los resultados de las elecciones de Chaco ubicaron al candidato opositor en primer lugar por encima de Capitanich, actual gobernador y candidato del Frente Chaqueño. "Es una cuestión que está en las vías de la resolución judicial con condena firme", dijo el candidato del PJ ayer a la mañana.

Jorge Capitanich cayó ayer ante Leandro Zdero.

Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, compartió una publicación en redes sociales este domingo en la que fomentaba la participación en la elección: “Fuerza Chaco, hoy no me dejen sola”, solicitó y pidió que los chaqueños “voten con el corazón y no con el bolsillo”.

Quién es Leandro Zdero, el radical que lidera una nueva victoria de JxC y deja atrás 16 años de PJ en Chaco

"Estoy muy contenta, feliz. Siento que Chaco me eligió a mí, era lo que le pedí a Chaco e hicieron limpieza", manifestó la mujer este domingo en LN+, y remarcó: "Yo mucha fe a los políticos no les tengo, pero espero que se haga justicia".

ASV/fl