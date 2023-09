En el marco de las elecciones provinciales de Chaco, Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, la joven víctima de femicidio en manos del Clan Sena, compartió una publicación en redes sociales donde fomentaba la participación ciudadana en los comicios de este domingo.

A través de una historia de Instagram, la mujer fue contundente para expresar su postura de cara a las elecciones de este domingo. “Fuerza Chaco, hoy no me dejen sola”, se puede leer acompañado por una imagen del mapa de la provincia. Asimismo, el texto se encontraba acompañado por un fragmento de la canción "A Usted Señora Justicia", cuya letra dice: “Donde está la justicia si el político arregló. Pa qué lo proteja el fuego, la pulga que los picó. Y el pueblo sigue luchando, esto no se aguanta más...”

Capitanich 'resiste' y quiere la cuarta: "Hemos hecho una muy buena gestión"

Sumado a esto, Romero publicó un video donde le pedía a los ciudadanos que “voten con el corazón y no con el bolsillo”. Esta semana, la mamá de Cecilia decidió irse de la provincia para preservar la seguridad de su otra hija.

En posteos pasados, Gloria Romero aseguró: “La mafia política mató a mi hija y todavía me siguen atacando”. Además, comentó que recibe “entre 30 y 40″ mensajes anónimos a diario en sus redes sociales con amenazas de muerte.

Desde las 8 de la mañana, alrededor de un millón de chaqueños decidirán quién será el próximo gobernador, así como también tendrán la opción de elegir diputados, concejal e intendentes. Jorge Capitanich va por su cuarta reelección como conductor de la provincia, mientras que Leandro Zdero buscará sumar una provincia más a Juntos por el Cambio.

El estado del caso Cecilia Strzyzowski

En las últimas horas trascendió que Gustavo Melgarejo, casero de la chanchería de Emerenciano Sena y acusado por encubrimiento agravado, fue atacado por otro preso. Melgarejo sufrió un corte en el brazo y debió ser atendido en el Hospital Perrando.

Según informaron, el casero de la chanchería está fuera de peligro. Como precaución, las autoridades decidieron trasladarlo a otra unidad de detención. "Tiene una lesión en el brazo. En principio está bien", dijeron los voceros consultados.

Votó Zdero en Chaco: "Hay un fin de ciclo, fueron demasiados años de mentira enesta provincia"

A fines de agosto, la Cámara de Apelaciones de Resistencia confirmó la prisión preventiva para César Sena y los otros cuatro acusados de encubrimiento por el femicidio de Cecilia, por lo que seguirán detenidos a la espera del juicio. Esos cuatro son: Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso.

Así lo afirmó el tribunal integrado por los jueces Héctor Geijo, Daniela Meiriño y Ernesto Azcona, que ratificó el trabajo del Equipo Fiscal Especial (EFE) para resolver el caso que conmueve a la provincia.

Cecilia fue vista por última vez entrando al domicilio de los Sena el pasado 2 de junio a las 9:16. Según la teoría de los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Fernández Gómez, la joven fue asesinada ese mismo día cerca del mediodía, cuando tanto Emerenciano como Marcela y César estaban en la casa. Para ellos, existió un plan premeditado para darle muerte.

NT / ds