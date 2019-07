Caso D'Alessio: apareció Antonio "Jaime" Stiuso y apuntó contra Elisa Carrió

Apareció el espía que faltaba en el Caso D'Alessio. Antonio Horacio Stiuso, alias "Jaime", se convirtió en las últimas horas en un nuevo personaje de la causa que lleva adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que investiga una red de presunto espionaje ilegal y extorsión. El exdirector de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE, actual AFI) busca ser tenido como parte querellante en el caso. Para eso, realizó una presentación por doble vía: una en la localidad bonaerense donde tramita el expediente central, y otra en Comodoro Py.

En Retiro, en el juzgado federal 9 a cargo de Luis Rodríguez, está otra causa que tiene al falso abogado Marcelo D'Alessio cómo principal acusado. Se trata de la presunta extorsión al despachante de Aduana, Gabriel Traficante y data de diciembre de 2016, año que explotó el caso de la "mafia de los contenedores". De acuerdo a la presentación, el ex hombre fuerte de la Inteligencia local considera que pudo ser objeto de la banda liderada presuntamente por D'Alessio. En las próximas horas se conocerá si Rodríguez y Ramos Padilla aceptan a Stiuso como querellante.

En su escrito de 22 páginas, Stiuso apuntó a Elisa Carrió., quien a su vez aparece vinculada a las escuchas de la llamada "Operación Puf", la presunta maniobra de presos K para remover al fiscal Carlos Stornelli de la causa Cuadernos. "Son demasiadas coincidencias", sostuvo el espía al detallar los distintos incidentes de los que asegura haber sido objeto. "¿Podemos hablar de coincidencias?", se preguntó poco después. "Desde que dejara la función pública (como agente de la hoy AFI, antes SI) -a fines de 2014- he sido víctima de constantes operaciones de inteligencia, que se han manifestado a través vías periodísticas o presentaciones judiciales varias, en las que se pretendió involucrarme en un sinnúmero de episodios disvaliosos, generalmente en delitos", comentó.

Ese año fue el último del espía al frente del espionaje, ámbito en el que llegó a lo más alto de la mano del kirchnerismo: tras brindar una entrevista a la Revista Noticias el 13 de diciembre, fue removido del cargo y Cristina Fernández de Kirchner dispuso la reforma del organismo de inteligencia, cuyo comando le encargó a Óscar Parrilli. Un mes después se presentaría la denuncia de Alberto Nisman por presunta traición a la patria, días antes de su muerte.

El agente de inteligencia mencionó a la líder de la Coalición Cívica - ARI al referirse a la denuncia que tuvo como epicentro al extitular de Aduana (actual precandidato a presidente) Juan José Gómez Centurión, y a la serie de denuncias entorno de la denominada "mafia de los contenedores", en 2016. "No puede descartarse que mucha de la información que fuera utilizada por la diputada Carrió en presentaciones judiciales y/o mediáticas pudo haber sido obtenida por vía de adquisición ilegal de información en la que habría intervenido el aquí imputado D'Alessio", sostuvo el espía devenido denunciante.

Sobre la sucesión de hechos que lo determinaron a presentarse, Stiuso sostuvo que "si bien en muchos casos se trataba de operaciones que de inicio no resultaba posible encadenar, ahora, a la luz de lo que se está revelando, tanto en este expediente, como el que tramita ante el Juzgado Federal de Dolores, advierto que surgen elementos comunes, que no sólo justifican esta presentación, sino que permitirán trazar líneas o cauces de investigación". Y agregó que "la labor de ciertos agentes (orgánicos o inorgánicos), vinculados a la AFI (o a otros organismos de seguridad u organismos públicos en general), como así también relacionados con periodistas e incluso políticos (algunos en funciones legislativas), permiten dar cabida a la investigación que propicio".

Stiuso también se refirió a su salida del organismo al que ingresó en 1972. "La mayor parte de mi vida estuve en la función publica (Secretaría de Inteligencia — SI), hasta que debí renunciar en diciembre del 2014, siendo que el retiro formalmente se concretó a principios del 2015". En enero de ese año, recordó, "fue victima de homicidio el Fiscal Alberto Nisman y luego de ese hecho fui victima de un ataque y persecución llevado a cabo por las autoridades entonces a cargo del PEN, que derivó en la necesidad de irme del país, en un exilio provocado, que se concretó en febrero de ese año". Junto a él "debieron exiliar mi mujer, mis hijas y un nieto", comentó.

Luego explicó que a fines de 2015, cuando cambiaron las autoridades del Poder Ejecutivo, "entendí que estaban dadas las condiciones para que regrese al país, concretando ese regreso en febrero del 2016. Pero lo cierto es que me equivoqué. Muchos no estaban de acuerdo en que regrese". Sin embargo, sostuvo que advirtió que "no sólo las anteriores autoridades del PEN no querían que regresase, sino también otros importantes actores políticos y 'operadores' judiciales".

D’ Alessio, más complicado. Ramos Padilla amplió en las últimas horas el procesamiento contra D0Alessio, detenido desde febrero pasado. Esta vez fue por considerarlo responsable de lavado de dinero. Es en base al hallazgo de conversaciones telefónicas sobre transferencias de más de 100 millones de dólares a Europa y África.

