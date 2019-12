Cristina Kirchner declara en Comodoro Py ocho días antes de asumir la vicepresidencia

La vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner agendó este lunes 2 de diciembre su declaración indagatoria para averiguar sobre el presunto direccionamiento de la obra pública concedida en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como jefa de Estado. La cita es en el Tribunal Oral 2 de Comodoro Py, en el barrio de Retiro, aunque los jueces rechazaron el pedido de la imputada de que su declaración se transmitida por Internet y TV.

En una publicación en Twitter, Kirchner afirmó que en el marco de esta causa, que para ella configura un caso "paradigmático de Lawfare en la Argentina", se relataron todo tipo de "mentiras, difamaciones y descalificaciones" sobre su persona, que "fueron planificadamente publicadas y televisadas en vivo y en directo".

"Desde las denuncias de diputados y dirigentes opositores, pasando por la filtración anticipada de las resoluciones de Julián Ercolini -el juez mutante de instrucción hasta la lectura en vivo y en directo del escrito del fiscal, plagado de descalificaciones impropias para esta clase de presentaciones, autorizada por el TOF 2", enumeró.

No habrá transmisión en directo

En la indagatoria, Cristina Kirchner podrá declarar, negarse a hacerlo, contestar preguntas o, como suele hacer, presentar un escrito que luego hace público a través de sus redes sociales. Sin embargo, se espera una declaración oral de Cristina ya que la ex presidenta pidió a la Justicia, a través de su abogado Carlos Beraldi, que la indagatoria sea transmitida en vivo, pedido que fue rechazado por el TOF Nº2 en un fallo dividido.

Los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso rechazaron dicha posibilidad de transmitir en directo la declaración como había solicitado la ex mandataria nacional al recordar que al inicio del proceso se fijaron las etapas que serían transmitidas y en esa lista no estaban las indagatorias de los acusados. En tanto, Rodrigo Giménez Uriburu consideró que debía hacerse lugar al reclamo de la vicepresidenta electa debido a la "gran trascendencia" del debate, pero quedó en minoría.

"El principio procesal de publicidad de determinadas etapas del debate no es equivalente a transmisión en vivo del mismo, sino que se satisface mediante el aseguramiento de la debida y correcta difusión de cuanto ocurra en el juicio preservando el buen orden en el desarrollo de la audiencia", evaluaron los camaristas. La ex jefa de Estado cuestionó esta decisión al sostener que la transmisión en vivo de su declaración como acusada "no es otra cosa que mi principal acto de defensa, cuando impulsó y votó la transmisión en vivo de otros juicios orales".

Causa vialidad

En el juicio, que comenzó el pasado 20 de mayo y es el primero que afronta la expresidenta, se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 proyectos de obra pública al grupo Austral, del empresario Lázaro Báez, detenido en el marco de otra causa.

La causa se originó por una denuncia en 2016 del entonces administrador general de la Dirección de Vialidad, Jorge Iguacel, pero después el caso se anexó a otra causa que data de 2008 por pedido de los fiscales Pollicita e Ignacio Mahíques.

El caso investiga en total a 13 procesados, entre ellos el exministro de Planificación, Julio de Vido, que se encuentra en prisión preventiva desde hace más de dos años, el “arrepentido” exsecretario de Obras Públicas, José López, el primo del expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, el extitular de Vialidad, Nelson Periotti, y el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, entre otros.

Cristina Kirchner es acusada de favorecer al Grupo Austral, empresa cuyo titular era el empresario afín a la familia Kirchner, Lázaro Báez, con la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2004 y 2015. El fiscal Gerardo Pollicita dio por probada la "existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández", entre otros exfuncionarios.

Esa supuesta asociación estaba "montada en base a una división de roles, definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años destinada a cometer múltiples delitos, para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos", dice la acusación de Pollicita que se conoció al inicio del juicio.

La declaración de Cristina Kirchner ocurrirá 8 días antes de su asunción como vicepresidenta de la Nación, aunque seguirá su su periplo por los tribunales. Llegado el caso de que la Justicia decida condenarla, será necesario un juicio político, dada la ley de fueros que rige en Argentina desde 2000 y que iguala en derechos a los legisladores nacionales y a los magistrados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público.

D.S.