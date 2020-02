La chicana de Patricia Bullrich: "Los jueces van a tener que jurar sobre Sinceramente"

La ex ministra de Seguridad y designada presidenta del PRO, Patricia Bullrich, parece ser la elegida por la oposición para apuntar contra el Gobierno del Frente de Todos. Ahora, además de considerar que hubo "un pacto" entre el presidente Alberto Fernández con su vice Cristina Kirchner para darle la Presidencia a cambio de eximirla de las causas judiciales, ironizó con que los jueces ahora deberán "jurar sobre Sinceramente", el libro de CFK.

La ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri sostuvo que el video de Fernández sobre el "lawfare" es de una "gravedad institucional enorme" y representa "una alineación con las políticas que llevó adelante Cristina Kirchner" y evaluó que "el único objetivo es llegar a la impunidad".

Patricia Bullrich opinó sobre el proyecto de anular prisiones preventivas: "Es de un autoritarismo total"

"Hay un pacto de Alberto Fernández con Cristina, ese debe ser el precio de la Presidencia, de liberarla de todos los juicios, tanto a ella como a su familia y a los funcionarios que ellos consideren más importantes", expresó en declaraciones a Radio Mitre.

La ex ministra criticó además el retiro del Senado de los pliegos de jueces que habían sido enviados por el Gobierno anterior e ironizó: "Todos los jueces van a tener que jurar sobre Sinceramente y decir: ‘Si me llega una causa contra Cristina, juro por Dios y por la Patria que no voy a interferir’".

Bullrich sostuvo que, en su video, Fernández "más que atacar a Cambiemos, está abriendo el camino para algo inédito en la Argentina que es liberar a los que estafaron a la sociedad y utilizaron los impuestos de la gente para beneficio propio".

Alberto no es Cámpora, esa es la cuestión

En ese sentido, aseguró que el primer mandatario mintió sobre un informe de las Naciones Unidas, en tanto que manifestó que Cambiemos "garantizó la capacidad de libertad de los jueces, algo que no tuvieron en los 12 años de kirchnerismo".

Fiel a su estilo, la ex funcionaria indicó que la administración de Fernández "no solo pretende limar la legitimidad democrática del gobierno que presidió Mauricio Macri, sino que además pone en duda a la Justicia como quien debe dictar sentencias en nuestro país".

