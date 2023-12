Cómo será el operativo de seguridad de Fátima Flórez durante la temporada teatral

El 26 de diciembre, Fátima Florez presentará su nuevo espectáculo en el Teatro Roxy de Mar del Plata. Esta temporada será excepcional para la artista, ya que marcará su primera experiencia como primera dama debido a su relación con Javier Milei, el actual presidente de la Nación.

Debido a esta razón, Guillermo Marín, el productor de los espectáculos de Fátima Florez, implementará un robusto dispositivo de seguridad con el fin de asegurar la protección de la humorista durante su estadía en la ciudad balnearia.

"Lo que voy a hacer yo en forma personal es poner una custodia un poco más reforzada en el teatro por una cuestión lógica", explicó el empresario al ser consultado por el protocolo de seguridad.

En esa línea, Marín sumó: "Eso va en combinación con la gente que la vaya a cuidar desde Mar del Plata, porque la van a tener que cuidar. Sería ilógico que no la cuiden".

¿Qué dice el protocolo? Karina Milei y Fátima Florez pueden ser "primera dama" al mismo tiempo

Posteriormente, Cinthia Fernández consultó al productor acerca de la disposición de Florez hacia la prensa y si accederá a realizar entrevistas, a lo que él respondió de manera categórica: "Todas las que quieras. Cuando esté allá va a hacer notas con todos".

Guillermo Marín defendió a Fátima Florez y explicó por qué ella no habla sobre Javier Milei

En esta ocasión, Marín se vio en la necesidad de proteger a Fátima de las intensas críticas de algunos periodistas. Estas críticas surgen cuando, durante entrevistas, la humorista opta por no abordar temas relacionados con Javier Milei, su actual pareja.

"Fátima por cuestiones que le han pasado en la vida en esta última época, viene retrasada en el tema de los ensayos. No es que no quiso hacer notas, va a hacer notas con todos. Lo que pasa es que, por una cuestión de tiempo, yo le empecé a exigir que esté más con el ensayo", explicó en LAM.

"Fátima sigue siendo la misma, no cambió en nada. Sigue siendo popular. Lo único que cambió es que ahora tiene un novio que es nada más y nada menos que el presidente de la Nación", añadió el productor.

Congreso: Fátima Florez presenció la asunción junto a los padres de Javier Milei

"Ella puede hablar todo lo que quiera de Milei. Seguramente, querrá hablar un poco más de lo artístico y no tanto de la parte política. No creo que su expertise sea la parte política. Pensá que a cualquiera le pasaría. Estuvo mucho tiempo con una persona (Norberto Marcos), se pone de novia con alguien que hace política y, de pronto, ese novio pasa a ser presidente. A mí también me pasaría de sentirme, no sé si 'desubicado' pero sí es un shock que te produce", contestó Marín defendiéndola.

La confirmación de su relación con Javier Milei tuvo lugar después de las elecciones PASO de agosto, en las que el líder libertario sorprendió con el porcentaje obtenido.

Desde ese momento, Florez mostró su respaldo a Milei tanto en la campaña como en los eventos públicos, culminando con la victoria de Milei sobre Sergio Massa en el balotaje del 22 de noviembre, que lo convirtió en el Presidente de la Nación.

