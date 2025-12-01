El ex vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó una conferencia de prensa en la que resaltó la importancia de las reformas del Código Penal que el Gobierno busca impulsar en el Congreso. A su vez, la ministra de Seguridad y futura legisladora, Patricia Bullrich, se sumó y brindó detalles del proyecto.
En desarrollo...
GOBIERNO
Manuel Adorni y Patricia Bullrich anunciaron reformas en el Código Penal: "Se van a agravar todas las penas"
El ex vocero presidencial y la ministra de Seguridad, futura legisladora, profundizaron sobre las reformas en el Código Penal que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso.
El ex vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó una conferencia de prensa en la que resaltó la importancia de las reformas del Código Penal que el Gobierno busca impulsar en el Congreso. A su vez, la ministra de Seguridad y futura legisladora, Patricia Bullrich, se sumó y brindó detalles del proyecto.