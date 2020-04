El Congreso no encuentra la metodología para sesionar y se demoran proyectos clave

por Ramón Indart

El Congreso aún no encuentra la forma para comenzar con las sesiones ordinarias en medio de la pandemia de coronavirus. El Frente de Todos considera que se puede trabajar sin problemas de manera virtual, pero la oposición reclama sesiones presenciales en lugares más amplios que el recinto. La parálisis tiene su consecuencia: se demoran los proyectos que el oficialismo considera clave para atravesar la crisis hasta que haya una solución.

Sistema. Hasta este jueves 16 de abril, el kirchnerismo confiaba en el servidor Cisco Webex que se utilizó para las reuniones informativas de los ministros. Pero problemas técnicos obligaron a suspender el encuentro virtual que tenía previsto la Comisión de Mujeres y Diversidad con la ministra del área, Elizabeth Gómez Alcorta. Fuentes oficiales informaron a PERFIL que la reunión debió cancelarse porque la plataforma "seguía caída a nivel mundial" y desde el soporte técnico no daban "certezas inmediatas". La vicepresidenta Cristina Kirchner realizó una presentación este martes ante la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la validez de una sesión remota. Este jueves, Graciana Peñafort, apuntó al presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, por la demora en tratar el planteo: "Lo que no quiere Rosenkrantz es que salga el impuesto a la riqueza", denunció en Twitter la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado.

Servidor. Fernando Carolei, periodista especializado en tecnología y redes del canal América brindó precisiones sobre el sistema utilizado: "La cantidad de gente haciendo teletrabajo creció exponencialmente en las últimas semanas. Webex pasó de 130 millones de usuarios mensuales a tener 300 millones en marzo y a procesar 14.000 millones de minutos en reuniones", explicó.

¿Es posible que la Cámara de Diputados sesione así? "Cisco Webex utiliza el cifrado de extremo a extremo para todos sus datos y claves que controla el cliente, evitando que se metan intrusos en la reunión. Algo que no sucede con otras aplicaciones como Zoom y por eso no es una app segura". Además alertó: "En estas últimas semanas ocurrió algo llamado 'Zoombombing'. Gente que se mete en reuniones no protegidas para realizar ataques. Ahora bien, es la solución indicada para brindar seguridad porque 95% de las empresas en la lista Fortune 500 lo utilizan", completó.

Presenciales. Los diputados de Juntos por el Cambio proponen sesionar de manera presencial con los recaudos sanitarios necesarios y en un recinto alternativo. ¿Donde sería? La Usina del arte, el Centro Cultural Kirchner (CCK) y el Teatro Colón aparecen como alternativas. "La sesión informativa del jueves se cayó. Imagínate si pasa algo así con 257 diputados. Hay que votar en general y en particular el articulado. Tenemos que estar presente. Podemos hacerlo con personal mínimo así no toman riesgo los empleados", dijo un diputado de JXC a este medio.

Patrimonio. En medio de este conflicto aparece un proyecto que el kirchnerismo considera fundamental: impuesto extraordinario a los grandes patrimonios. "Tenemos que tener las garantías para tratarlo. Estamos esperando eso. Se puede demorar unos días pero no mucho mas", señaló un diputado oficialista que está en la letra chica de la iniciativa.

