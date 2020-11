Conmoción en la política nacional e internacional por la muerte de Maradona

Todo el arco político nacional e internacional se mostró conmovido por la muerte de Diego Armando Maradona que recibió saludos desde funcionarios del Gobierno y referentes de la oposición, al igual que ex mandatarios de países vecinos como el brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, el boliviano Evo Morales y también actuales presidentes como el de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de España, Pedro Sánchez.

El presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, despidieron al "Diez" a través de Twitter al igual que los ex presidentes Mauricio Macri y Carlos Menem; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los titulares del PRO, Patricia Bullrich, y de la UCR, Alfredo Cornejo.

"Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos", expresó Fernández en Twitter, donde Cristina Kirchner manifestó su "tristeza" y envió un "abrazo a sus familiares y seres queridos".

Macri sostuvo que es "un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos", mientras que Menem señaló: "Hoy nos deja el más grande del fútbol. Te recordaremos eternamente. ¡Hasta siempre Diego! Mis condolencias a toda su familia".

También a través de Twitter, Rodríguez Larreta publicó: "Hasta siempre, Diego. Eternamente agradecido por todas las alegrías que nos diste".

En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que "Diego llenó de felicidad al pueblo argentino", y agregó: "Fue, es y será bandera. Un fuerte abrazo a toda su familia y seres queridos en este momento tan difícil. Eternamente gracias, D10S".

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aprovechó sus redes sociales para despedir al astro y lo hizo este miércoles a la noche cuando se producía el aplausazo para homenajear a Diego.

"A esta hora la Argentina y el mundo te aplaude Diego. Simplemente GRACIAS", escribió Massa en Instagram, frase acompañada por la foto del "Diez" besando la COpa del mundo tras ganarla con la Selección en México 1986.

Fernández: "Maradona es casi un sinónimo de Argentina" pero "fuimos ingratos" con él

"Fue el mejor jugador de fútbol de la historia. El gol más extraordinario que pudiéramos imaginar. Es la Argentina, el esfuerzo, la lucidez de su síntesis, el caerse y levantarse. Diego es pueblo. Qué día tan triste", manifestó el canciller Felipe Solá.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, publicó una foto suya abrazándose con Maradona, con el Presidente detrás, y escribió: "Hasta siempre compañero. Te vamos a extrañar".

"Vamos a recordar a Diego dejando todo en la cancha. Un deportista increíble que llenó de orgullo a nuestro país con su magia y talento", manifestó a su turno el diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

El senador del mismo partido y ex vicepresidente Julio Cobos sostuvo que es "un día de profunda tristeza para el país" y su correligionario, Marcio Negri, manifestó: "Fue el deportista que más alegrías no supo dar a todos los argentinos. Lamentablemente se nos fue pronto. Abrazo a su familia. Mucha fuerza".

Por su parte, Bullrich publicó una imagen de Maradona levantando la Copa del Mundial 1986 y escribió: "Estas imágenes de llanto y felicidad quedarán para siempre en nuestros corazones. Un jugador reconocido en el mundo entero que llevó a la Argentina a lo más alto. Mis condolencias a la familia de Diego y a todos sus seres queridos".

Murió Maradona: homenajes y vigilias a la espera del último adiós

A la despedida se sumó también el ex presidente brasileño Lula Da Silva publicó un extenso homenaje, en le que calificó al ex capitán de la Selección Nacional como "un gigante del fútbol, de Argentina y de todo el mundo, un talento y una personalidad única".

"Su genialidad y pasión en la cancha, su intensidad de vida y su compromiso con la soberanía latinoamericana marcaron nuestra época", sostuvo Da Silva al tiempo que remarcó que "fuera de la rivalidad deportiva", Maradona "fue un gran amigo de Brasil" y agradeció "su solidaridad con las causas populares y con el pueblo brasileño".

1 - Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de todo o mundo, um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e seu compromisso com a soberania latinoamericano marcaram nossa época. pic.twitter.com/DubeM2PgQ4