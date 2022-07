Cristina "conduce los destinos" del país y el salario universal es "inaplicable": las definiciones de Chiche Duhalde

En el contexto de la interna oficialista y las repercusiones tras la salida del ex ministro Martín Guzmán, Hilda "Chiche" Duhalde dio por sentado este miércoles que la vicepresidenta Cristina Kirchner está "conduciendo los destinos" del país y también definió su postura con respecto al Salario Básico Universal: "Es otra de las grandes mentiras de la vicepresidenta para distraer su verdadero objetivo, que es su impunidad", tuiteó la ex senadora.

Chiche Duhalde se refirió a una presunta falta de "actitud patriótica" que involucra tanto al Gobierno nacional como a la oposición y apuntó contra la vicepresidenta: "Cristina está prácticamente conduciendo los destinos del país. Me parece que está faltando una actitud patriótica de todos lados, desde el gobierno ni hablar, pero también de la oposición que se guarda esperando a que todo se caiga", sostuvo en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias NA.

Con respecto a la posible implementación del Salario Básico Universal, la ex senadora opinó que la iniciativa "parece maravillosa, pero nadie se atreve a decir que es inaplicable". Se trataría, según su óptica, de una discusión instalada por la vicepresidenta para lograr "su verdadero objetivo":

En sintonía con lo anterior, Chiche Duhalde señaló que en el marco actual "de mucha necesidad y mucha incertidumbre" no corresponde ilusionar al electorado con "mentiras impracticables en la economía actual", tuiteó. "El peronismo no engaña al pueblo, lo ayuda", sentenció la ex senadora.

La designación de Silvina Batakis

Hilda 'Chiche' Duhalde

Silvina Batakis

El diagnóstico de "Chiche" Duhalde sobre la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía tampoco fue favorable: "Cada día descendemos un poquito más y no atinan a ponerle freno a esta situación. Espero que la nueva Ministra de Economía acierte con las medidas", deslizó.

Alberto Fernández "debilitado"

Por otra parte, considera que Alberto Fernández se encuentra "muy debilitado" en el marco de las tensiones internas que sacuden al oficialismo. "Uno no puede imaginar dónde termina esta situación y dónde comienza algo que nos dé un poco de esperanza", comentó.

"El Presidente debería estar llamando a toda la gente que entiende de cada uno de los temas, aunque no coincida ideológicamente, pero escuchar a todos los que puedan aportar algo y después sacar sus propias conclusiones", aconsejó.

En opinión de la esposa del ex presidente Eduardo Duhalde, gran parte de la crisis actual se debe a la especulación electoral de las fuerzas políticas de cara al 2023: "No es tiempo para que discutan. Si siguen especulando con el 2023, estamos fritos. Cristina por su lado y la oposición, por otro. No se dan cuenta de que estamos en el abismo", anticipó.

El caos económico se habría evitado si el Gobierno hubiera procedido "con responsabilidad y conocimiento", especificó "Chiche". "La gente que trabaja no sabe qué hacer, estamos todos muy preocupados. Ha sido una crisis que, a mi criterio, comenzó siendo, fundamentalmente, política que tuvo su derivación en una crisis económica que se podría haber evitado si los que conducen el país hubieran actuado con responsabilidad y conocimiento de lo que hacen porque muestran que son ignorantes", advirtió la ex senadora.

