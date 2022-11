Cristina Kirchner, entre el sofismo y la posverdad

Los sofistas eran sabios de la antigua Grecia y vivían de enseñar sabiduría con el poder de la retorica, es decir, el arte de hablar bien, la facultad de persuadir y convencer, hasta que Sócrates, que no era partidario ni los quería mucho, los combatía fuertemente y fueron perdiendo su prestigio poco a poco. Hoy el término se utiliza en forma peyorativa, para personas que usan retorica vacía o insignificante.

Hoy vivimos en el mundo de la posverdad, que es una “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”. Los demagogos son los maestros de la posverdad (Real academia española).

La posverdad es engaño, mentira, ignorancia, charlatanería, desinformación, fake news, populismo, redes sociales, propaganda, lo cual pone de manifiesto una idea de engaño masivo.

Cristina Kirchner presentó un discurso fiel a su estilo, volviendo a ser peronista ,aferrándose al "compañeros y trabajadores" haciendo de la victimización a partir del atentando del 1 de setiembre a las 20.52 ,que como es costumbre lo relaciona al macrismo, poniéndoles el titulo de ¨sus indignados pagos¨, como también la muletilla sobre la Justicia: "ya estoy resignada. No va a investigar nada porque me quieren de acusada, no de víctima, les sirvo de acusada". También respaldo públicamente su decisión sobre la elección de Alberto Fernández (no puede reconocer su error públicamente ), apoyó implícitamente a Sergio Massa diciendo que estaba haciendo un gran esfuerzo para moderar la economía .

Un país en campaña moralmente vergonzosa

El eje de su discurso fueron las loas de los gobiernos que tuvieron como protagonistas a los Kirchner y culminó diciendo que toda la benevolencia y éxito había quedado trunco por cuatro años del gobierno de Mauricio Macri "Esto no empezó en el año 2019".

Cristina realizó un discurso menospreciando e ignorando la verdad porque no habló del hoy, sin reconocer la incapacidad de gestión de su gobierno, inflación, hambre y pobreza; tampoco habló de futuro, sin estos puntos claves difícil será mantener esperanza de cara a las elecciones del próximo año.

El peronismo no tiene ni puede mostrar futuro y eso en un momento de esta grave situación social es clave, ya no bastan los fetiches ni las imposiciones "Cristina presidenta" ni la doble inauguración de obras, ni mostrarse individualmente en actos porque ya ni se pueden mostrar unidos.

Las internas son feroces y muestran que la reunificación podría realizarse solamente por la necesidad de recuperar el poder.

"Hay que unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico", sentenciaba Juan Domingo Perón.