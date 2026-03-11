El alto perfil de Valenzuela, un punto negativo para que no asuma al frente de Migraciones

En el Gobierno siguen las criticas contra el intendente de Tres de Febrero en uso de licencia Diego Valenzuela, quien no asumirá al frente de la Agencia de Migraciones. Para fuentes libertarias, lo que atentó contra su designación, que incluso había sido anunciada, fue su alto perfil y los movimientos que realizó para desembarcar en el Poder Ejecutivo.

Los pasos del jefe comunal no solamente cayeron mal en Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia que frenó el arribo: también causaron molestias e incomodidad en Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, y hasta en Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario en el Senado, tal como pudo saber PERFIL.

¿Qué causó tanto fastidio en el oficialismo? Una voz de La Libertad Avanza precisó que Valenzuela no quería asumir una banca en la legislatura bonaerense y que “estaba desesperado y operando” su aparición en la agencia que dependerá de Monteoliva.

Incluso, hubo figuras del Gobierno que le recomendaron a Valenzuela que baje movimientos y deje de dialogar con periodistas para darle detalles de su llegada al área de Migraciones. Pero lamentan que el dirigente no escuchó consejos y siguió dando señales por todos los medios posibles de su futura gestión. Hasta que ayer la hermana del Presidente ordenó finalmente que Valenzuela no sea parte del elenco gubernamental.

“No es la persona idónea”, argumentaron desde Balcarce 50. Desde el entorno del actual senador bonaerense, también licenciado, revelaron que el legislador asumirá en su banca y se concentrará en el trabajo en la provincia de Buenos Aires. “Prioridad bonaerense. Mucho por hacer en la provincia”, sostuvieron, sin dar cuenta de los créditos de la catarata de cuestionamientos que por estas horas impactan en el ex conductor de televisión.

