Coparticipación: quiénes son los gobernadores que para el kirchnerismo se "dieron vuelta como una media"

Después de que el presidente Alberto Fernández se reuniera en Casa Rosada con once gobernadores para firmar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un sector del Frente de Todos salió a cruzar a los jefes provinciales que decidieron no apoyar la decisión oficial.

“Me sorprenden los gobernadores que no acompañaron. Solo no se salva nadie", señaló el intendente de Avellaneda y ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. En una entrevista con El Destape Radio, sostuvo que el pedido de juicio se trata de un "debate colectivo".

Expectativa en Diputados por la convocatoria a sesiones extraordinarias y el inicio del juicio político a la Corte

"Los métodos de la Corte no tienen nada que ver con la democracia, tienen que ver con la extorsión. Estuvieron negando el encuentro de Lago Escondido hasta que apareció la foto del avión", añadió.

La mayoría de las críticas fueron dirigidas a los gobernadores oficialistas que optaron por no poner su firma, como el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. En ese sentido, José Luis Gioja, ex mandatario de esa provincia y vicepresidente 2° de Diputados, no dudó en apuntar duramente contra su antecesor.

El gobernador sanjuanino Sergio Uñac.

“Sergio Uñac nuevamente se dio vuelta como una media”, escribió a través de su cuenta oficial de Twitter. “Pasó días quejándose de la Justicia por los fondos que los sanjuaninos vamos a perder. Hoy no firmó el pedido de juicio político contra el titular de la Corte”, agregó en referencia al juez Horacio Rosatti.

Por otro lado, Gioja deslizó que la negativa del gobernador sanjuanino se debe a no querer polemizar con el Máximo Tribunal en caso de intentar postularse nuevamente a la gobernación, ya que la Constitución provincial permite tres mandatos y él lleva dos, pero anteriormente fue vicegobernador. “Todo sea por su nueva candidatura", lanzó el diputado kirchnerista.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, tampoco puso su firma.

Más tarde, en declaraciones radiales Gioja profundizó: "Fue muy raro lo que pasó, él había dicho que iba a firmar. Esperemos que no haya puesto los intereses personales por los de San Juan, sería terrible".

Los otros dos gobernadores apuntados fueron Gustavo Bordet, de Entre Ríos, y Alberto Rodríguez Saá, de San Luis. Ambos habían criticado el fallo que favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la coparticipación, pero no se sumaron al pedido de juicio político contra Rosatti.

En un reportaje con El Destape, el también diputado Leopoldo Moreau consideró que las "pruebas son contundentes" y por sí solas harán que los "pocos" líderes provinciales que todavía no se sumaron se terminen acoplando al pedido. “Nos vamos a enfrentar a la mafia, por eso están tan nerviosos, este juicio político los va a exhibir más allá del resultado”, afirmó.

Alberto Rodríguez Saá.

"Alberto Fernández juró que iba a defender la Constitución frente a los intentos de quienes pretendan violarla. Ellos inventaron otra cosa aberrante que es la existencia de dos códigos penales diferentes: uno para perseguir al kirchnerismo y el otro para proteger al macrismo", añadió.

Además de los ya mencionados, los otros gobernadores que estuvieron ausentes fueron Gustavo Sáenz, de Salta; Arabela Carreras, de Río Negro; Omar Gutiérrez, de Neuquén, y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones, elegidos por medio de partidos provinciales. Tampoco estuvieron Juan Schiaretti, de Córdoba, y Omar Perotti, de Santa Fe, que no participó de las últimas resoluciones conjuntas.

Juicio político a la Corte Suprema: polémica por la firma del gobernador de Chubut Mariano Arcioni

Los que sí pusieron su firma fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

También lo hizo Mariano Arcioni, de Chubut, pero su rúbrica trajo polémica ya que se encuentra de licencia hasta el 8 de enero y su apoyo carecería de validez.

FP / MCP