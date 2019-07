Chiche Duhalde: "Si el balotaje es Macri contra Fernández, no voy a votar"

“Si entre Cristina y Macri hay balotaje no voy a votar porque la ley me ampara. Tengo 72 años, entonces no voto”, la precandidata a senadora provincial por Consenso Federal, Hilda “Chiche” Duhalde, fue determinante ante la posibilidad de una segunda vuelta entre los binomios Fernández-Fernández y Macri-Pichetto en las próximas elecciones.

El caso de Marco Lavagna que “nos pone en un lugar incómodo”, aseguró “Chiche” sobre la determinación que tomó el líder del espacio que beneficiaría a su hijo, al evitar las PASO. “Marco tiene todo el derecho a querer ser”, dice la ex diputada y senadora nacional, en diálogo con Edi Zunino, durante el ciclo “En el Barro”.

“El error -continúa- me parece que es no permitir que los otros compitan. ¿Qué haría yo? Diría, bueno, compitan, el que gana gana y no cercenarle la posibilidad a otros, sobre todo a personas con historia muy larga en la política”, manifestó.

Sobre las sorpresas electorales de 2019 -la candidatura de Miguel Ángel Pichetto como vice de Mauricio Macri, la de Alberto Fernández como presidente y la incorporación de Sergio Massa en la lista kirchnerista- “Chiche” consideró: “A mí me produce más dolor lo de Pichetto que el enroque de Cristina o la incorporación de Massa”.

Macri eligió a Pichetto de vicepresidente y en las redes estallaron los memes

“Lo veía un peronista convencido”, manifestó. “¿Es un traidor?”, le pregunta Zunino. “Es una palabra que no me gusta usarla, pero no me gusta verlo ahí. Porque uno tiene que morir con las botas puestas, defender sus convicciones”, respondió la candidata. El regreso de Massa al kirchnerismo “era más natural". "Lo otro (Pichetto en el macrismo) es más impactante”, opinó.

“Lo que más me sorprende es el caso Pichetto, me parece un caso muy fuerte porque demuestra que hay personas que cuando están en un espacio son absolutamente leales a ese espacio. ¿Dónde queda la ideología?”, se preguntó durante la entrevista.

Así será la boleta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner para las PASO

Por último, la dirigente peronista habló sobre la visita de su marido, Eduardo Duhalde a Brasil. “Con Alberto no -aclara-, pero por ahí va a visitar a Lula (Da Silva) porque él considera que es muy injusta la detención”, señaló.

“Se hicieron muy amigos (Duahlde y Lula) cuando tuvo que construir UNASUR, entabló una relación hermosa con todos los presidentes de ese momento y lo quiere mucho”, reveló y detalló: “Yo lo conocí personalmente, me pareció un tipo muy humano, sencillo, no me da corrupto. No puedo poner las manos en el fuego, pero pienso que es una buena persona. Fue un buen presidente, hubiera ganado las elecciones, por eso lo metieron preso”.

CDL CP