Estalló la interna del PJ con el cruce entre Abal Medina y Tinganelli: "Arreglaste con el macrismo y jugas a dividir el peronismo"

El peronismo visibilizó su interna en el durísimo cruce que tuvieron Facundo Tignanelli, de La Cámpora, y Juan Manuel Abal Medina, del Movimiento Evita, donde el primero le dijo al segundo: "Arreglaste con el macrismo y jugas a dividir el peronismo".

Todo comenzó cuando Abal Medina, que trabajó como jefe de gabinete de Cristina Kirchner, recibió una dura acusación del senador Emmanuel González Santalla: “Te premió Macri por enfrentar a Cristina en 2017 y permitirle ganar al PRO en la provincia de Buenos Aires maestro”.

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Para luego sumar: “Fuiste algo en la política por Cristina y cuando dejó el gobierno y la empezaron a perseguir rompiste el bloque en 2016 pidiéndole autocrítica y te borraste para enfrentarla al año siguiente. Ahora que ella está presa y proscripta salís corriendo después de un acto a tirarle a Máximo en los medios. Y el payaso soy yo…”.

Tignanelli compartió este posteo, y Abal Medina salió a responderle, dando así comienzo a una larga serie de intercambios.

El primer cruce entre Tignanelli y Abal Medina: "No honras la historia de tu apellido"

“¡Che!, ¿qué ganan con citar las fakes que ustedes mismos mandaron a publicar? Supongo que vos sabes que es mentira y si no infórmate. Los miembros de la CONEAU son propuestos por las cámaras y el Consejo de Rectores", escribió Juan Manuel Abal Medina en respuesta al posteo que compartió Facundo Tignanelli.

Y agregó: "Por eso ahora el peronismo sigue teniendo la mayoría y continúa habiendo dos representantes de nuestro bloque del Senado. En mi caso me nombró el bloque del FPV de Pichetto y Mayans que era el bloque único de todo el peronismo. Si no lo sabias preguntá antes de chicanear con mentiras sino pierden credibilidad”,

El referente de La Cámpora le contestó: “No mandamos a hacer ninguna fake. Te designó Macri y fuiste funcional al macrismo todo ese tiempo. De hecho, acordaste la universidad Scalabrini Ortiz y la Brown contra los intereses del peronismo".

Y aseguró: "Vos pediste ir a un acto por la libertad de Cristina que hablaba Máximo. Luego salís a decir que no te parece importante una cosa y que no te gusta lo que dijo quien habló. No sé entiende para que pedís ir a un lugar que nadie te había invitado”.

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En ese punto, sumó: “Desde que empezó la persecución judicial contra el peronismo, por parte de Macri, Magnetto y demás siempre te propusiste como agente divisor de la unidad atacando permanentemente al mismo sector. No honras la historia de tu apellido, ni la confianza que te tuvo Néstor, ni el lugar que te dio Cristina por lo cual no hay ningún tipo de expectativa sobre tu persona".

Para luego ironizar: "Estás políticamente como alguien que sale a comprar cerveza en calzoncillos a las 3 am por cualquier barrio porteño sin saber dónde hay un kiosco. Desubicado, perdido y desorientado”.

El segundo cruce entre entre Tignanelli y Abal Medina: "Chupamedias de tu estilo"

Juan Manuel Abal Medina no se quedó callado, y afirmó: “Desubicado estas vos que tenés que salir a instalar mentiras viejas para llenarle la cabeza a Máximo para mantener tu lugarcito intrascendente. Sabes perfectamente que esos lugares los designan los bloques, te pasé la Ley, te recordé que hoy hay varios nombrados por el peronismo, incluso de La Cámpora y seguís mintiendo”.

En ese punto, remarcó: “No pedí, fui a un acto por la libertad de Cristina y lo volvería a hacer, aunque vuelvan a salir algunos inútiles chupamedias a decirle a Máximo: ‘Maxi, mirá, mirá como te pega éste’. ¿Pegarle a Máximo es decir que fue un discurso para mi gusto demasiado internista?".

Para luego asegurar: "En tu obsecuencia le faltas el respeto, pregúntale a él que es que le peguen. Cosa que seguro no sabes porque no tenés ninguna causa judicial y como no te conoce nadie tampoco te pegan los medios”.

Y agregó: “Sos encima un caradura cuando me hablas a mí de persecución judicial. ¿Sabes cuantas causas tengo? ¿Qué tengo todas mis cuentas embargadas desde hace años? ¿Qué no puedo salir del país sin pedir permiso? ¿Qué tuve muchos compañeros y amigos presos por el macrismo a los que iba a visitar a los penales?".

En ese punto, Abal Medina reivindicó su historia: "Y quédate tranquilo que estoy muy, muy orgulloso de las cosas que hice con Néstor y Cristina, cosas que están escritas en la Historia grande de nuestro pueblo”.

Para cerrar con una chicana: “Ojalá vos y otros chupamedias de tu estilo dedicaran la mitad del tiempo que ocupan en pegarle a los compañeros en defender a Cristina y a Máximo frente a la sociedad, no solo en sus propias redes que no ve nadie o en sus propios portales inexistentes”.

Máximo Kirchner

Facundo Tignanelli le contestó: “Te enoja la verdad, Juan, qué se yo. Fuiste un jefe de gabinete espantoso, vago, que le gustaba dormir hasta tarde y que les entregó la no gestión a los hermanos macana, que luego te permitió tener un puente con Macri. En 2011 caíste peinado, de traje y con una catarata previa de off en los medios el día que Cristina anunció la formula y andabas deprimido luego preguntando porque no te eligió”.

Y luego denunció: “Transaste las universidades del peronismo con tus socios radicales solo para cuidarte el cul* vos. Ojalá algún día tengas la dignidad suficiente para asumir que arreglaste con el macrismo y por eso siempre jugas a dividir el peronismo. Y te recuerdo que el único lugar donde podés hablar es en un estudio de televisión. Un abrazo, seguí con tu mediocre vida”.

Juan Manuel Abal Medina

El tercer cruce entre entre Tignanelli y Abal Medina: "Contratado vago y chupamedias"

Tras el segundo cruce con Facundo Tignanelli,, Juan Manuel Abal Medina redobló la apuesta: “Cada vez estas más berreta. ¿Qué tal si en vez de hacerte en valiente en redes discutimos frente a la militancia en el lugar que quieras? Laburé muy bien en la JGM, podés preguntarle a cualquiera. El que dormía hasta tarde eras vos, un contratado vago y chupamedias ya por ese entonces, pero no de Máximo”.

A continuación, ironizó: “¿Qué arregle con el macrismo? ¿Todas las causas que me armaron por defender nuestro gobierno? Vos crees que solo Máximo te va a dar bola si insultas a los que podemos tener alguna diferencia con él, pasas de Axel al Cuervo y ahora a mí. Claro que a Milei ni se te ocurre y menos defender a Cristina frente a la sociedad".

En ese punto, remarcó: "Hablas para los mismos cien de siempre. Así nunca vas a existir en política y seguirás siendo siempre el pseudo ñoqui que tuve a mi cargo en la JGM”.

Las palabras del exjefe de Gabinete provocaron una extensa respuesta del referente de La Cámpora: “Lo último que me voy a referir sobre vos Juan Manuel. Si laburaste bien, ¿por qué te echaron? Porque así fue la historia, te hacías el boludo y no querías renunciar".

Luego afirmó: "Es más, te deprimiste en ese momento y decías que no entendías cómo te hacían eso. ¿Te acordás cuando le encargaste la vía pública a los hermanos macana y te durmieron toda la elección? Siempre las reuniones eran después del mediodía porque era imposible encontrarte a la mañana”.

Tignanelli luego aseguró: “Cuando asumió Coqui y su equipo (ese sí que labura) no podían entender cómo se regalaba toda la mañana en una gestión de gobierno. Luego asumiste de senador y aprovechaste esos dos añitos de macrismo y le votaste todo. El acuerdo con los buitres, los pliegos de Rosenkratz y Rosatti, las leyes fiscales del macrismo”.

Allí, aseguró: “Entraste por el peronismo y le votaste todo a Macri, luego en 2017 cuando Cristina fue candidata la quisiste jubilar como tantos otros. Armaste con Randazzo una lista financiada por Macri para enfrentarla, dividiendo los votos en la Provincia de Buenos Aires que permitieron al macrismo obtener una senadora más”.

Y cerró su texto afirmando: “Continúa con tu triste vida, haciendo book de fotos con ‘dirigentes’ entre los que hace tiempo buscas conchabo. Lamento profundamente como peronista que un ser tan ignominioso tenga un apellido heroico. Chau, mediocre. Pd. Sos tan caradura que terminado el acto de Lezama le dijiste a los que tenías a tu lado en el escenario (al que te colaste) que fue un discurso impresionante”.

La respuesta final de Abal Medina a Facundo Tignanelli: "Alguien tan patético como vos"

El último cuestionamiento de Facundo Tignanelli generó una larga respuesta de Juan Manuel Abal Medina: “Vos hablando de mediocre me das risa. De todas maneras, vuelvo a convocarte a que si la tenés tan clara y no tenés miedo lo discutamos en persona frente a la militancia en el lugar y fecha que quieras. Le puede servir a los compañeros para saber quién es quién y no, como ahora, dar vergüenza en las redes”.

Abal Medina chicaneó a su excompañero: “Conchabo por suerte no necesito, no soy como vos, vivo bien con mi actividad académica. Soy Investigador del CONICET, Profesor titular regular de la UBA, dicto cursos de grado y posgrado en varias de las principales universidades del país y de la región".

El exjefe de Gabinete reivindicó su pasado laboral: "Nadie me echó de la JGM, por eso estuve dos años en el cargo y lo dejé después de la mala elección del 2013 como corresponde a la figura para ser fusible de la Presidenta”.

José Mayans

En ese punto, se puso serio: “Ahora volvés con las mentiras de que ‘le vote todo a Macri’, te pongo algún recorte periodístico y te pido que, para terminar con la discusión, compares mis votaciones en el Senado con las de, por ejemplo, José Mayans, la persona que Cristina designo como actual presidente del bloque. LA UNICA VERDAD ES LA REALIDAD”.

Luego, Abal Medina afirmó: “Lo dije en público y en privado, el discurso de Máximo me pareció muy sólido y preparado, pero no comparto su línea política con el exceso de internismo. SI eso ‘les parece pegarle a Máximo’ están viendo otra película”.

Para cerrar su respuesta con un pedido: “Por favor, saca esa foto que tenés con Néstor y Diego, yo estuve es noche memorable y no tenés idea de lo que ambos pensarían de alguien tan patético como vos que solo insulta, miente y ataca a sus propios compañeros por exceso de obsecuencia para intentar quedar bien con sus jefes. Mejor hace política e intenta que vaya más gente a los actos para defender la inocencia y la libertad de Cristina y no menos”.