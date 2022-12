Grabois y Belliboni contra el bono que anunció Tolosa Paz: "Es un escupitajo a los pobres, ni Macri se animó a tanto"

El anuncio del pago de un bono de fin de año de 13.500 pesos para beneficiarios de planes sociales que dio el Gobierno generó una respuesta negativa desde los movimientos sociales, incluso internamente en el Frente de Todos, como el caso de Juan Grabois, que lo definió como "un escupitajo a los pobres". Unidad Piquetera también volvió a salir a las calles y bloquea accesos a la Ciudad de Buenos Aires para rechazar el monto que se otorgará.

“Me parece una burla los montos. Ni (Mauricio) Macri se animó a tanto”, disparó el líder de Patria Grande contra la medida que anunció la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Además, denunció que lo que recibirán los beneficiarios de planes sociales “es el aguinaldo, le dicen bono porque no respetan la ley, que no la inventó Juan Grabois ni nadie”.

“Los compañeros ganan un sueldo complementario y los que trabajan, que trabajan mucho, hoy reciben $27.000, no es un sueldo de ministro, ni de diputado ni de senador”, agregó Grabois, en declaraciones a Radio Con Vos.

Y continuó: “Si el Gobierno otorga un bono de fin de año de $6.500 y encima lo anuncia, tenemos un problema y también de reacción social, también con los asalariados. Naturalizar que no alcance es naturalizar ser el cuarto mundo”.

Por su parte, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, sostuvo que lo anunciado por el Ejecutivo "es una miseria pagada con miles de bajas de los planes”. En la misma línea, la coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia, expresó: “Parece más una provocación que una ayuda porque el año pasado se pagó aguinaldo completo y ahora se va a pagar medio aguinaldo en dos cuotas. Es vergonzoso porque la situación está muy mal y estalla la bronca”.

Concentraciones en la Ciudad

Las concentraciones se registraron a partir de las 9 en el Puente Pueyrredón; Puente La Noria; Autopista Oeste y Panamericana, entre otros accesos al distrito capitalino. No tienen horario previsto de finalización, por lo que se espera una complicada jornada en el tránsito.

Los movimientos sociales se muestran en contra de la baja de beneficiarios de planes sociales y el incumplimiento en la entrega de alimentos a los comedores sociales y de herramientas a las cooperativas.

Las protestas se replican en distintas ciudades del Interior del país, así como también en rutas y puentes, con los mismos reclamos.

Fuertes críticas a Tolosa Paz

Ante este panorama, Belliboni arremetió contra Tolosa Paz, y afirmó que la funcionaria nacional "no tiene idea de la realidad social". "Tal vez tengamos que pasar la Navidad en la 9 de Julio", advirtió el referente social.

Grabois también habló en el mismo sentido: “Para Tolosa Paz 100 mil pesos es mucho, mientras gana $700 mil, vive en una mansión y le pisa la cabeza a los que están más abajo dentro de la clase trabajadora”.

Bono de fin de año

Las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Trabajo, Kelly Olmos, anunciaron que se aplicarán dos bonos de fin de año para darle batalla a la inflación. Uno será de $24.000 y alcanzará a trabajadores en relación de dependencia con ingresos por debajo de $185.000, y otro será de $13.500 para beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

El plus que se entregará a beneficiarios de planes sociales se pagará en dos cuotas. La primera mitad, el Gobierno la abonará el 21 de diciembre, y la segunda, la saldará el 6 de enero. De esta manera, este mes se adicionarán $6.750 a los $27.275 que cobraron correspondiente a la prestación de noviembre, y el mismo importe se sumará a los $28.950 que percibirán en el primer mes de 2023.

Sin embargo, la organizaciones de la Unidad Piquetera consideran que la cifra es insuficiente y se paga gracias a la baja de beneficiarios del Potenciar Trabajo que se concretó tras las auditorías que se iniciaron sobre personas con propiedades que no se condicen con las necesidades para acceder al beneficio estatal.

“Cada medida que anunciamos puede resultar insuficiente en una Argentina con trabajadores con ingresos insuficientes para llegar a canasta básica y salir de la linea de la pobreza”, añadió la Ministra de Desarrollo Social, pero indicó que “estamos muy esperanzados de empezar a detener los peores meses de la inflación”, dijo Tolosa Paz, en diálogo con Radio 10.

