Gremios estatales redoblan la apuesta por el 24 de enero: "Lo único que va a lograr es que el paro sea más contundente"

Daniel Catalano, de la delegación de Capital Federal de la Asoaciación de Trabajadores del Estado (ATE), se refirió al anuncio del Gobierno sobre el descuento del día a los trabajadores estatales que paren el 24 de enero. "Lo único que va a lograr es que el paro sea más contundente y que la movilización tenga mucho más cuerpo”, declaró.

A primera hora, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la decisión del Poder Ejecutivo ya estaba tomada. Momentos después, durante una entrevista en Radio con vos, Catalano redobló la apuesta. "No creo que encuentren una empleada o un empleado público que esté feliz con lo que está haciendo (el Gobierno) en un marco donde la paritaria, además, no está abierta y hay pérdida del salario", sostuvo el gremialista.

Catalano contó que el anuncio oficial "lejos está de estimular que la gente se quede trabajando" y que, por el contrario, en las oficinas estatales "hay asambleas multitudinarias". En esa línea, calificó la medida del Gobierno como "un elemento extorsivo".

“No están pudiendo controlar la suba del dólar, no pueden generar que haya inversión ni abastecimiento en los súper. Tienen problemas mucho más graves que esto. Es muy pobre lo que están haciendo en materia de política pública”, dijo Catalano con respecto a la gestión de Javier Milei.

Adorni había justificado el descuento del día de trabajo diciendo que "el sueldo es una contraprestación y quien no trabaje no cobrará". En la conferencia de prensa habitual desde Casa Rosada, el funcionario sostuvo que continúa "esperando los argumentos para el paro" convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y dijo que "no termina de quedar claro" el motivo de la medida de fuerza.

El paro convocado por la CGT ya sumó distintas adhesiones. La medida de fuerza contemplará también una movilización desde el mediodía a Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires.

Además de ATE, también se sumaron gremios como la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina (CTA), de Hugo Godoy, quien aseguró que el DNU 73/2023 "ni es de necesidad, ni es de urgencia".

Una de las primeras adhesiones confirmadas fue la de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a los gremios Unión Ferroviaria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Taxis, Camioneros, Dragado y Balizamiento, Vialidad, peajes y aeronáuticos.

También se sumó la Mesa Nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) -donde está ATE. Además se suman gremios como el Sindicato de Trabajadores de Laboratorios (SITraLab), el Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Playa de Estacionamiento (SOESGYPE), el Círculo Sindical de Prensa (CISPREN), la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) y la Asociación Bancaria, entre otros.

